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    Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей мира. миллионеры и миллиардеры, рейтинги. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВForbes опубликовал рейтинг богатейших людей мира

    Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей мира

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    Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей мира

    Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей мира

      Журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей мира. В него попали 102 бизнесмена из России.

      Возглавил рейтинг глава компании Amazon Джефф Безос с состоянием 112 млрд долларов. По данным журнала, за 12 месяцев акции Amazon прибавили в цене 59% и сделали Безоса богаче на 39,2 млрд долларов. Это максимальный рост с 1987 года, когда Forbes начал отслеживать состояния миллиардеров.

      В первую тройку мирового рейтинга также вошли бывший глава Microsoft Билл Гейтс с доходом в 90 млрд долларов и основатель Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт, его состояние оценивается в 84 млрд долларов.

      В топ-100 рейтинга попали и девять россиян. Среди них председатель Группы НМЛК (Новолипецкий металлургический комбинат) Владимир Лисин с состоянием в 19,1 млрд долларов. За ним идут председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов — 18,7 млрд, основатель ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон — 18 млрд, президент «Лукойла» Вагит Алекперов — 16,4 млрд и владелец Volga Group Геннадий Тимченко — 16 млрд.

      Всего список Forbes попали 2208 долларовых миллиардеров из 72 стран и территорий с общим состоянием в 9,1 трлн долларов. В их число входят 585 американцев, 373 китайца и 102 россиянина.

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