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    Петербургские школьники приглашают болельщиков за 100 дней до ЧМ-2018. Санкт-Петербург, ФИФА, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургские школьники приглашают болельщиков за 100 дней до ЧМ-2018

    Петербургские школьники приглашают болельщиков за 100 дней до ЧМ-2018

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    Петербургские школьники приглашают болельщиков за 100 дней до <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Петербургские школьники приглашают болельщиков за 100 дней до ЧМ-2018

    Петербургские школьники приглашают болельщиков за 100 дней до <nobr>ЧМ-2018</nobr>

      Ровно за 100 дней до старта чемпионата мира по футболу петербургские школьники устроили флешмоб на Дворцовой площади.

      Ребята растянули большой триколор размером 18 квадратных метров. Такая акция символизирует дружелюбие и широту души россиян. Все действие сняли на видео. В перформансе задействовали учащихся трех школ и гимназий, а также центра внеучебной работы.

      Даже морозная погода не должна была отпугнуть всех, кто собирается посетить Петербург. Участники флешмоба улыбались, танцевали и приглашали всех болельщиков присоединиться к этому грандиозному футбольному празднику на английском, французском и немецком языках.

      Тем временем на Малой Конюшенной улице сегодня танцевали и улыбались не только школьники, но и пенсионеры. Так называемые серебряные волонтеры приняли участие в церемонии запуска футбольного хронометра. Ровно в 14:00 часы начали фиксировать обратный отсчет до начала мундиаля. С этого момента каждый петербуржец с точностью до секунды может узнать, когда стартует чемпионат мира по футболу — 2018.

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