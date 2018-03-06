Губернатор Петербурга сыграл в баскетбол в поддержку предвыборного флешмоба

В соцсетях появилось видео, на котором Георгий Полтавченко забрасывает 18 мячей в баскетбольное кольцо.
Губернатор Петербурга забросил в корзину 18 мячей. Видео сегодня появилось в Instagram. Отметим, что на этот раз глава города упражнялся на паркете не просто так. Он принял участие во всероссийском флешмобе #выборчемпионов180318.
Вызов старшему брату Георгию Полтавченко бросил глава Чеченской Республики, который в честь предстоящего голосования поднял штангу весом 100 килограммов. В ответ губернатор поблагодарил Рамзана Кадырова, но передавать эстафету конкретным персонам не стал.
Пользователи соцсетей спортивные успехи губернатора оценили положительно. Они оставили много восторженных комментариев и даже назвали губернатора красавчиком.
Правда, в Петербурге есть несколько баскетбольных клубов, но Георгий Полтавченко почему-то надел форму Chicago Bulls. При этом он выбрал 23-й номер, под которым играл знаменитый американский спортсмен Майкл Джордан.
Вызов старшему брату Георгию Полтавченко бросил глава Чеченской Республики, который в честь предстоящего голосования поднял штангу весом 100 килограммов. В ответ губернатор поблагодарил Рамзана Кадырова, но передавать эстафету конкретным персонам не стал.
Пользователи соцсетей спортивные успехи губернатора оценили положительно. Они оставили много восторженных комментариев и даже назвали губернатора красавчиком.
Правда, в Петербурге есть несколько баскетбольных клубов, но Георгий Полтавченко почему-то надел форму Chicago Bulls. При этом он выбрал 23-й номер, под которым играл знаменитый американский спортсмен Майкл Джордан.
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