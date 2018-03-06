Петербургские власти отказываются помогать погорельцам

Хозяин квартиры на Бухарестской улице, в которой 1 марта взорвался газовый баллон, продолжает лечение в ожоговом отделении НИИ Джанелидзе. Между тем его соседи сверху тоже ждут помощи. В их квартире, также пострадавшей от пожара, стало невозможно жить.
Выносить сор из избы проживающая над взорванной квартирой семья, возможно, и не стала бы. Но простой уборкой здесь не обойтись. В одночасье уютная двушка превратилась в пепелище с выбитыми окнами и оплавленной мебелью. От перекинувшегося из соседских окон огня и дыма чудом спаслись две беременные женщины и трехлетний ребенок.
Ильхам Расулов, проживающий в пострадавшей квартире: «Вместо выбитых окон поставили стекловату, чтобы как-то утеплить комнату. На полу трещины. Чтобы отремонтировать, нужно вставлять арматуру и заливать бетон».
36-летний Ильхам с трудом скрывает отчаяние. Он и муж проживающей здесь же родственницы готовились к рождению малышей, а теперь появиться на свет наследники должны в пропахшей дымом затопленной и обесточенной квартире. Районные власти активно участвовать в устранении последствий пожара не жаждут, ссылаясь на то, что собственница квартиры — гражданка Азербайджана.
Валерий Сапожников, глава администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга: «Из всех по месту жительства зарегистрированы лишь собственница и еще одна женщина. Квартира там не аварийная. Да, там надо потолок шваброй протереть, вымыть пол, сделать окна и обратиться с иском к виновнику пожара. Всё».
Корреспондент НТВ Юлия Олещенко выясняла, будут ли оказывать помощь погорельцам поневоле.
Ильхам Расулов, проживающий в пострадавшей квартире: «Вместо выбитых окон поставили стекловату, чтобы как-то утеплить комнату. На полу трещины. Чтобы отремонтировать, нужно вставлять арматуру и заливать бетон».
36-летний Ильхам с трудом скрывает отчаяние. Он и муж проживающей здесь же родственницы готовились к рождению малышей, а теперь появиться на свет наследники должны в пропахшей дымом затопленной и обесточенной квартире. Районные власти активно участвовать в устранении последствий пожара не жаждут, ссылаясь на то, что собственница квартиры — гражданка Азербайджана.
Валерий Сапожников, глава администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга: «Из всех по месту жительства зарегистрированы лишь собственница и еще одна женщина. Квартира там не аварийная. Да, там надо потолок шваброй протереть, вымыть пол, сделать окна и обратиться с иском к виновнику пожара. Всё».
Корреспондент НТВ Юлия Олещенко выясняла, будут ли оказывать помощь погорельцам поневоле.
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