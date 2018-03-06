Многострадальные дольщики питерского «Города» пожаловались президенту

Дольщики группы компаний «Город» продолжают вести битву за свои квартиры.
Сегодня обманутые вкладчики массово подавали обращения Владимиру Путину через его приемную на Васильевском острове. Три жилых комплекса, состоящие из 13 домов, первые очереди которых должны были быть сданы еще весной 2015 года, не достроены до сих пор.
Несмотря на участие властей в судьбе долгостроя и работе нового застройщика, сроки заселения переносились неоднократно. И дольщики, которые пытаются получить оплаченное ими жилье уже четыре года, опасаются, что кредитных средств окажется недостаточно на достройку домов. В частности, до сих пор арестованы квадратные метры в жилом комплексе «Прибалтийский».
Те, кому посчастливилось въехать в квартиры в первые два сданных дома жилого комплекса «Ленинский парк» (он состоит из 5 зданий), тоже сегодня пришли в приемную президента. Они недовольны качеством жилья и не понимают, какое городское ведомство теперь отвечает за введение в эксплуатацию зданий с нарушениями.
Алла Андреева, дольщик ГК «Город»: «В домах на момент ввода в эксплуатацию было огромное количество недоделок. Сейчас там не работает противопожарная система, лифты не приняты управляющей компанией , в подвалах стоит вода. Там всё как будто после бомбежки».
Виновными в бедах дольщиков следствие считает братьев Ванчуговых, которые находятся под арестом. Их обвиняют в мошенничестве на более чем миллиард рублей, которые вложили в стройку тысячи семей.
Несмотря на участие властей в судьбе долгостроя и работе нового застройщика, сроки заселения переносились неоднократно. И дольщики, которые пытаются получить оплаченное ими жилье уже четыре года, опасаются, что кредитных средств окажется недостаточно на достройку домов. В частности, до сих пор арестованы квадратные метры в жилом комплексе «Прибалтийский».
Те, кому посчастливилось въехать в квартиры в первые два сданных дома жилого комплекса «Ленинский парк» (он состоит из 5 зданий), тоже сегодня пришли в приемную президента. Они недовольны качеством жилья и не понимают, какое городское ведомство теперь отвечает за введение в эксплуатацию зданий с нарушениями.
Алла Андреева, дольщик ГК «Город»: «В домах на момент ввода в эксплуатацию было огромное количество недоделок. Сейчас там не работает противопожарная система, лифты не приняты управляющей компанией , в подвалах стоит вода. Там всё как будто после бомбежки».
Виновными в бедах дольщиков следствие считает братьев Ванчуговых, которые находятся под арестом. Их обвиняют в мошенничестве на более чем миллиард рублей, которые вложили в стройку тысячи семей.
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