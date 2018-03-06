В ДНР сообщили о мощном взрыве у линии соприкосновения в Донбассе

На подконтрольной Киеву территории Донецкой области неподалеку от линии соприкосновения прогремел мощный взрыв.
Об этом сообщил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов. По его словам, спустя 20 минут после взрыва там, в нарушение минских соглашений, был зафиксирован вертолет вооруженных сил Украины, передает Донецкое агентство новостей.
Руслан Якубов: «Сегодня в 14:50 украинская сторона в очередной раз нарушила достигнутые договоренности. Несмотря на пункт 7 Меморандума от 19 сентября 2014 года, запрещающий полеты боевой авиации вдоль всей линии соприкосновения на ширину всей зоны безопасности (30 км), в районе южнее населенного пункта Марьинка, находящегося под контролем киевского правительства, на расстоянии около 800 м от линии соприкосновения был замечен украинский вертолет. За 20 минут до появления вертолета зафиксирован мощный взрыв».
Напомним, минские соглашения предполагают запрет на использование боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов вдоль линии соприкосновения на ширину не менее 30 км. Исключение представляют беспилотники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Руслан Якубов: «Сегодня в 14:50 украинская сторона в очередной раз нарушила достигнутые договоренности. Несмотря на пункт 7 Меморандума от 19 сентября 2014 года, запрещающий полеты боевой авиации вдоль всей линии соприкосновения на ширину всей зоны безопасности (30 км), в районе южнее населенного пункта Марьинка, находящегося под контролем киевского правительства, на расстоянии около 800 м от линии соприкосновения был замечен украинский вертолет. За 20 минут до появления вертолета зафиксирован мощный взрыв».
Напомним, минские соглашения предполагают запрет на использование боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов вдоль линии соприкосновения на ширину не менее 30 км. Исключение представляют беспилотники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
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