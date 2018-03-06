Высокие ставки <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Высокие ставки 16+
    •  

    В ДНР сообщили о мощном взрыве у линии соприкосновения в Донбассе

    комментировать

    В ДНР сообщили о мощном взрыве у линии соприкосновения в Донбассе

    В ДНР сообщили о мощном взрыве у линии соприкосновения в Донбассе

    На подконтрольной Киеву территории Донецкой области неподалеку от линии соприкосновения прогремел мощный взрыв.

    Об этом сообщил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов. По его словам, спустя 20 минут после взрыва там, в нарушение минских соглашений, был зафиксирован вертолет вооруженных сил Украины, передает Донецкое агентство новостей.

    Руслан Якубов: «Сегодня в 14:50 украинская сторона в очередной раз нарушила достигнутые договоренности. Несмотря на пункт 7 Меморандума от 19 сентября 2014 года, запрещающий полеты боевой авиации вдоль всей линии соприкосновения на ширину всей зоны безопасности (30 км), в районе южнее населенного пункта Марьинка, находящегося под контролем киевского правительства, на расстоянии около 800 м от линии соприкосновения был замечен украинский вертолет. За 20 минут до появления вертолета зафиксирован мощный взрыв».

    Напомним, минские соглашения предполагают запрет на использование боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов вдоль линии соприкосновения на ширину не менее 30 км. Исключение представляют беспилотники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru