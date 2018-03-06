Киев задумал новую военную операцию в Донбассе

Украинский Генштаб предупредил о готовящейся новой военной операции на территории Донбасса. Киев планирует проводить ее, не прекращая нынешнюю, которую власти страны называют антитеррористической (АТО).
О намерениях украинских властей сообщил офицер управления правового обеспечения украинского Генштаба Юрий Бобров. Он призвал разделять понятия военной (предусмотренной законом о реинтеграции Донбасса — прим. НТВ.Ru) и антитеррористической операций.
Юрий Бобров, офицер управления правового обеспечения Генштаба Украины: «АТО была объявлена в 2014 году, она продолжается и вне зависимости от выполнения этого закона решение о ее продлении или прекращении будет приниматься руководителем антитеррористического центра при СБУ».
Представитель Генштаба уверен, что «антитеррористическая операция продолжится вне зависимости от того, когда начнется или закончится операция объединенных сил». По словам Боброва, с кандидатурой командующего объединенных сил уже определились, президент ее утвердит в ближайшее время. Говоря о главном претенденте, Бобров отметил, что это генерал с боевым опытом, который участвует в операции в Донбассе, передает РИА Новости.
Закон о реинтеграции Донбасса Верховная рада приняла в январе. Документ дает президенту право использовать армию в мирное время ради защиты суверенитета. Другими словами, Киев сможет применять вооруженные силы на востоке страны без объявления войны. Министру обороны и главе Генштаба Порошенко поручил до апреля сформировать предложения по смене формата операции в Донбассе и кандидатуре главы объединенных сил.
Москва считает, что принятием этого закона Киев окончательно признал нацеленность на силовое решение конфликта в регионе и перечеркнул минские соглашения. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках также заявили, что закон о реинтеграции Донбасса развязывает руки военным и разрешает применять силу против мирных жителей.
Юрий Бобров, офицер управления правового обеспечения Генштаба Украины: «АТО была объявлена в 2014 году, она продолжается и вне зависимости от выполнения этого закона решение о ее продлении или прекращении будет приниматься руководителем антитеррористического центра при СБУ».
Представитель Генштаба уверен, что «антитеррористическая операция продолжится вне зависимости от того, когда начнется или закончится операция объединенных сил». По словам Боброва, с кандидатурой командующего объединенных сил уже определились, президент ее утвердит в ближайшее время. Говоря о главном претенденте, Бобров отметил, что это генерал с боевым опытом, который участвует в операции в Донбассе, передает РИА Новости.
Закон о реинтеграции Донбасса Верховная рада приняла в январе. Документ дает президенту право использовать армию в мирное время ради защиты суверенитета. Другими словами, Киев сможет применять вооруженные силы на востоке страны без объявления войны. Министру обороны и главе Генштаба Порошенко поручил до апреля сформировать предложения по смене формата операции в Донбассе и кандидатуре главы объединенных сил.
Москва считает, что принятием этого закона Киев окончательно признал нацеленность на силовое решение конфликта в регионе и перечеркнул минские соглашения. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках также заявили, что закон о реинтеграции Донбасса развязывает руки военным и разрешает применять силу против мирных жителей.
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