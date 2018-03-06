«Нет звезд, кроме президента»: Трамп раскритиковал американский кинематограф

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Америке больше не осталось звезд кино.
Об этом он написал в своем Twitter.
Дональд Трамп: «У этого „Оскара“ самые низкие оценки в истории. Проблема в том, что у нас больше нет звезд — кроме вашего президента (просто шучу, конечно)!»
Ранее В понедельнике журнал Variety сообщил, что число зрителей в США, смотревших церемонию, сократилось на 16% по сравнению с прошлым годом. Тогда ее смотрели 32,9 млн человек, в этот раз зрителей было всего 26,5 миллиона.
Напомним, на 90-й церемонии «Оскар» главную награду получил фильм «Форма воды» режиссера Гильермо дель Торо. Лучшей актрисой была признана американка Фрэнсис Макдорманд за роль в картине «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдоны, а лучшим актером стал британец Гэри Олдман, сыгравший Уинстона Черчилля в фильме Джо Райта «Темные времена».
Российская картина «Нелюбовь» Андрея Звягинцева уступила чилийской ленте «Фантастическая женщина» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Дональд Трамп: «У этого „Оскара“ самые низкие оценки в истории. Проблема в том, что у нас больше нет звезд — кроме вашего президента (просто шучу, конечно)!»
Lowest rated Oscars in HISTORY. Problem is, we don’t have Stars anymore — except your President (just kidding, of course)!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 марта 2018 г.
Ранее В понедельнике журнал Variety сообщил, что число зрителей в США, смотревших церемонию, сократилось на 16% по сравнению с прошлым годом. Тогда ее смотрели 32,9 млн человек, в этот раз зрителей было всего 26,5 миллиона.
Напомним, на 90-й церемонии «Оскар» главную награду получил фильм «Форма воды» режиссера Гильермо дель Торо. Лучшей актрисой была признана американка Фрэнсис Макдорманд за роль в картине «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдоны, а лучшим актером стал британец Гэри Олдман, сыгравший Уинстона Черчилля в фильме Джо Райта «Темные времена».
Российская картина «Нелюбовь» Андрея Звягинцева уступила чилийской ленте «Фантастическая женщина» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
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