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    ФСБ распространила видео задержания вербовщиков ИГИЛ в Дагестане. Дагестан, задержание, Исламское государство, спецслужбы, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФСБ распространила видео задержания вербовщиков ИГИЛ в Дагестане

    ФСБ распространила видео задержания вербовщиков ИГИЛ в Дагестане

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    ФСБ распространила видео задержания вербовщиков ИГИЛ в Дагестане

    ФСБ распространила видео задержания вербовщиков ИГИЛ в Дагестане

    ФСБ распространила видео задержания вербовщиков ИГИЛ в Дагестане

      В Дагестане задержаны вербовщики ИГИЛ.

      Видео спецоперации распространила Федеральная служба безопасности. На записи видно, как силовики задерживают сторонников запрещенной в России экстремистской группировки «Исламское государство».

      В ходе обыска изъяли оружие, боеприпасы, взрывчатку, а также экстремистскую литературу. По данным спецслужб, задержанные вербовали россиян в свои ряды и переправляли их в Сирию для участия в боевых действиях.

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