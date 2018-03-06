ФСБ распространила видео задержания вербовщиков ИГИЛ в Дагестане

В Дагестане задержаны вербовщики ИГИЛ.

Видео спецоперации распространила Федеральная служба безопасности. На записи видно, как силовики задерживают сторонников запрещенной в России экстремистской группировки «Исламское государство».



В ходе обыска изъяли оружие, боеприпасы, взрывчатку, а также экстремистскую литературу. По данным спецслужб, задержанные вербовали россиян в свои ряды и переправляли их в Сирию для участия в боевых действиях.