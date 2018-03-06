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    В Москве пьяный метатель ножей случайно убил собутыльника

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    В Москве пьяный метатель ножей случайно убил собутыльника

    В Москве пьяный метатель ножей случайно убил собутыльника

    Житель Москвы во время застолья случайно убил собеседника. Возбуждено уголовное дело.

    Инцидент произошел во время пьяного застолья в московской квартире. Выпив, один из мужчин решил продемонстрировать своим собутыльникам навыки метания ножей.

    Во время шоу один из ножей вонзился в грудь мужчине 1994 года рождения. Раненый скончался на месте.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». 34-летний виновник ЧП вину признал, сейчас он помещен под подписку о невыезде, сообщили в СК РФ по Москве.

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