В Москве пьяный метатель ножей случайно убил собутыльника

Житель Москвы во время застолья случайно убил собеседника. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел во время пьяного застолья в московской квартире. Выпив, один из мужчин решил продемонстрировать своим собутыльникам навыки метания ножей.



Во время шоу один из ножей вонзился в грудь мужчине 1994 года рождения. Раненый скончался на месте.



Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». 34-летний виновник ЧП вину признал, сейчас он помещен под подписку о невыезде, сообщили в СК РФ по Москве.