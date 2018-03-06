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    В Индии снесли бульдозером памятник Ленину: видео. Индия, Ленин, памятники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Индии снесли бульдозером памятник Ленину: видео

    В Индии снесли бульдозером памятник Ленину: видео

    1 комментарий
    • Фото: twitter.com
    В Индии снесли бульдозером памятник Ленину: видео

    В Индии снесли бульдозером памятник Ленину: видео

    В Индии снесли бульдозером памятник Ленину: видео
    • Фото: twitter.com

      • В индийском городе Белония неизвестные разрушили памятник Владимиру Ленину.

      Как сообщает издание Times of India, памятник снесли с пьедестала с помощью бульдозера. Участники сноса при этом выкрикивали лозунг «Да здравствует мать Индия!».

      Издание пишет, что памятник был снесен после того, как коммунистическая партия проиграла выборы в этом регионе, а большинство голосов получила правящая «Индийская народная партия» (БДП). Это политическое движение защищает ценности индуизма.

      После этого в индийских соцсетях началось активное обсуждение произошедшего. Сторонники БДП поддержали вандалов, однако многие высказались за то, что памятник является государственной собственностью страны и его уничтожение — незаконно.

      Отмечается, что монумент был установлен пять лет назад в честь 21-й годовщины власти Коммунистической партии в штате.

      В Индии установлено несколько памятников Ленину, в том числе в столице Нью-Дели. Монумент в Белонии стал первым памятником, который был разрушен.


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