В Индии снесли бульдозером памятник Ленину: видео

В индийском городе Белония неизвестные разрушили памятник Владимиру Ленину.
Как сообщает издание Times of India, памятник снесли с пьедестала с помощью бульдозера. Участники сноса при этом выкрикивали лозунг «Да здравствует мать Индия!».
Издание пишет, что памятник был снесен после того, как коммунистическая партия проиграла выборы в этом регионе, а большинство голосов получила правящая «Индийская народная партия» (БДП). Это политическое движение защищает ценности индуизма.
После этого в индийских соцсетях началось активное обсуждение произошедшего. Сторонники БДП поддержали вандалов, однако многие высказались за то, что памятник является государственной собственностью страны и его уничтожение — незаконно.
Отмечается, что монумент был установлен пять лет назад в честь 21-й годовщины власти Коммунистической партии в штате.
В Индии установлено несколько памятников Ленину, в том числе в столице Нью-Дели. Монумент в Белонии стал первым памятником, который был разрушен.
Издание пишет, что памятник был снесен после того, как коммунистическая партия проиграла выборы в этом регионе, а большинство голосов получила правящая «Индийская народная партия» (БДП). Это политическое движение защищает ценности индуизма.
После этого в индийских соцсетях началось активное обсуждение произошедшего. Сторонники БДП поддержали вандалов, однако многие высказались за то, что памятник является государственной собственностью страны и его уничтожение — незаконно.
Отмечается, что монумент был установлен пять лет назад в честь 21-й годовщины власти Коммунистической партии в штате.
В Индии установлено несколько памятников Ленину, в том числе в столице Нью-Дели. Монумент в Белонии стал первым памятником, который был разрушен.
Комментарии