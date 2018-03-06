Путин назвал устаревшим штампом разделение профессий на мужские и женские

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нормально относится к тому, что женщины все чаще проявляют себя в традиционно мужских специальностях, и наоборот, так как современная техника и условия труда расширяют такие возможности.

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Глава государства встретился с участниками форума рабочей молодежи, который проходит на территории «Уралвагонзавода». Девушка-инженер из Ижевска подняла тему того, что все больше женщин выбирают традиционно мужеские профессии — инженеров, сварщиков, а мужчины в то же время комфортно себя чувствуют в женских специальностях, становясь поварами или стилистами. Участница форума спросила, как к этому относится президент.



«А вы?» — переспросил Владимир Путин. «Я нормально отношусь», — ответила инженер. «Я тоже», — заметил российский лидер.



Также Путин добавил, что наличие мужских и женских профессий — это некий штамп, за которым «мало что стоит на самом деле».



Владимир Путин, президент РФ: «Современные условия производства просто расширяют эти возможности, прежде всего для женщин, конечно. То, что вчера было очень сложно, физически трудно, сегодня с помощью современной техники, современных знаний становится абсолютно доступным и женщины там проявляют себя очень эффективно».



Президент отметил, раньше женщины шли на фронт воевать, а потом, в послевоенное время, «костыли забивали, кувалдой махали, и ничего». Президент также рассказал, что его дед был поваром, а отец — мастером на вагоностроительном заводе в Ленинграде. «И отец, и дед — они были вполне довольны своей жизнью и гордились тем, что они делают».



В заключении Путин заметил, что самое главное, чтобы работа была «по душе». «Если по душе — человек будет добиваться результата», — заключил президент.