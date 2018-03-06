Бельгийцам раздают таблетки с йодом на случай ядерной катастрофы

Средства, необходимые в случае ядерной катастрофы, раздают гражданам Бельгии.
Как передает РИА Новости со ссылкой на Бельгийскую фармацевтическую ассоциацию, любой житель королевства в аптеке может бесплатно получить лекарство, которое при возможном радиационном поражении снизит наносимый организму вред.
Раздача йодных таблеток — мера, предусмотренная новым планом ядерной безопасности. Документ, разработанный министром внутренних дел страны Яном Ямбоном, расширил радиус потенциальной ядерной катастрофы. Ранее препараты с йодом должны были иметь все граждане, живущие на расстоянии 20 километров от АЭС. Теперь запас йода должен быть у любого, кто находится в радиусе 100 километров. По сути, речь идет о всем населении королевства.
После произошедшей в 2011 году аварии на японской АЭС «Фукусима» Брюссель постановил решение закрыть все атомные станции до 2025 года. В стране насчитывается 7 ядерных реакторов, еще 25 находятся в соседних государствах в радиусе 200 километров.
Выброс в атмосферу радиоактивного йода, случившийся 10 лет назад в городе Флёрюс, до сих пор остается самым серьезным ядерным ЧП в Бельгии. На местных АЭС в прошлом году случились 7 незначительных инцидентов, однако власти не исключают риск масштабной ядерной катастрофы.
Раздача йодных таблеток — мера, предусмотренная новым планом ядерной безопасности. Документ, разработанный министром внутренних дел страны Яном Ямбоном, расширил радиус потенциальной ядерной катастрофы. Ранее препараты с йодом должны были иметь все граждане, живущие на расстоянии 20 километров от АЭС. Теперь запас йода должен быть у любого, кто находится в радиусе 100 километров. По сути, речь идет о всем населении королевства.
После произошедшей в 2011 году аварии на японской АЭС «Фукусима» Брюссель постановил решение закрыть все атомные станции до 2025 года. В стране насчитывается 7 ядерных реакторов, еще 25 находятся в соседних государствах в радиусе 200 километров.
Выброс в атмосферу радиоактивного йода, случившийся 10 лет назад в городе Флёрюс, до сих пор остается самым серьезным ядерным ЧП в Бельгии. На местных АЭС в прошлом году случились 7 незначительных инцидентов, однако власти не исключают риск масштабной ядерной катастрофы.
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