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    Участник «Ты супер!» вдохновил Валерия Сюткина на дуэт. дети и подростки, музыка и музыканты, НТВ, телевидение, Ты супер, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУчастник «Ты супер!» вдохновил Валерия Сюткина на дуэт

    Участник «Ты супер!» вдохновил Валерия Сюткина на дуэт

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    Участник «Ты супер!» вдохновил Валерия Сюткина на дуэт

    Участник «Ты супер!» вдохновил Валерия Сюткина на дуэт

    Участник «Ты супер!» вдохновил Валерия Сюткина на дуэт

      На НТВ продолжается второй сезон международного вокального конкурса «Ты супер!». Участников проекта поддерживают актеры театра и кино, телеведущие и музыканты. Так, для того, чтобы поддержать Алексея Фролова из Воронежа на съемки программы приехал автор хитов и солист группы «Браво» — Валерий Сюткин.

      16-летний Алексей Фролов долгое время жил в детском доме недалеко от Воронежа. Там у него появился самый близкий человек — учитель музыки Елена Петровна. Она и разглядела талант мальчика, начав с ним занятия по вокалу. Свой творческий путь мальчик продолжает на проекте «Ты супер!». Для первого тура отборочных испытаний юный вокалист выбрал песню группы «Браво» — «Я не красавчик». Это выступление впечатлило членов жюри, а ведущий проекта Вадим Такменёв даже дал Лёше прозвище — «стиляга из Воронежа».

      Юный вокалист совсем не ожидал того, что в этот ответственный момент его поддержит сам автор песни — заслуженный рок-н-рольщик российской эстрады Валерий Сюткин. Он дал мальчику важное наставление.

      Валерий Сюткин: «Песня — это то, что ты хотел рассказать. Артист — это не тот, кто лучше всех берет самые высокие ноты, а тот, кто лучше всех рассказывает историю, слушая которую, завороженный зритель не обращает внимания на ноты. У тебя получилось это сделать! А еще у меня есть обращение к детям и взрослым: будьте заняты! Пока вы чем-то увлечены, к вам ничего плохого, включая болезни, не прилипает. Это самое эффективное лекарство на Земле! Если вам нравится выпиливать лобзиком — пилите, если петь — пойте, и никого не слушайте. Вы делитесь своим удовольствием — и настроение людей мгновенно улучшается!».

      Кроме того, артист сделал Лёше предложение, от которого невозможно отказаться — спеть дуэтом. Необычное исполнение давно знакомой песни окончательно покорило сердца зрителей!

      Подробности этой встречи НТВ покажет в очередном выпуске «Ты супер!» в субботу, 10 марта, в 20:00.

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