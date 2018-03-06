Участник «Ты супер!» вдохновил Валерия Сюткина на дуэт

На НТВ продолжается второй сезон международного вокального конкурса «Ты супер!». Участников проекта поддерживают актеры театра и кино, телеведущие и музыканты. Так, для того, чтобы поддержать Алексея Фролова из Воронежа на съемки программы приехал автор хитов и солист группы «Браво» — Валерий Сюткин.
16-летний Алексей Фролов долгое время жил в детском доме недалеко от Воронежа. Там у него появился самый близкий человек — учитель музыки Елена Петровна. Она и разглядела талант мальчика, начав с ним занятия по вокалу. Свой творческий путь мальчик продолжает на проекте «Ты супер!». Для первого тура отборочных испытаний юный вокалист выбрал песню группы «Браво» — «Я не красавчик». Это выступление впечатлило членов жюри, а ведущий проекта Вадим Такменёв даже дал Лёше прозвище — «стиляга из Воронежа».
Юный вокалист совсем не ожидал того, что в этот ответственный момент его поддержит сам автор песни — заслуженный рок-н-рольщик российской эстрады Валерий Сюткин. Он дал мальчику важное наставление.
Валерий Сюткин: «Песня — это то, что ты хотел рассказать. Артист — это не тот, кто лучше всех берет самые высокие ноты, а тот, кто лучше всех рассказывает историю, слушая которую, завороженный зритель не обращает внимания на ноты. У тебя получилось это сделать! А еще у меня есть обращение к детям и взрослым: будьте заняты! Пока вы чем-то увлечены, к вам ничего плохого, включая болезни, не прилипает. Это самое эффективное лекарство на Земле! Если вам нравится выпиливать лобзиком — пилите, если петь — пойте, и никого не слушайте. Вы делитесь своим удовольствием — и настроение людей мгновенно улучшается!».
Кроме того, артист сделал Лёше предложение, от которого невозможно отказаться — спеть дуэтом. Необычное исполнение давно знакомой песни окончательно покорило сердца зрителей!
Подробности этой встречи НТВ покажет в очередном выпуске «Ты супер!» в субботу, 10 марта, в 20:00.
Юный вокалист совсем не ожидал того, что в этот ответственный момент его поддержит сам автор песни — заслуженный рок-н-рольщик российской эстрады Валерий Сюткин. Он дал мальчику важное наставление.
Валерий Сюткин: «Песня — это то, что ты хотел рассказать. Артист — это не тот, кто лучше всех берет самые высокие ноты, а тот, кто лучше всех рассказывает историю, слушая которую, завороженный зритель не обращает внимания на ноты. У тебя получилось это сделать! А еще у меня есть обращение к детям и взрослым: будьте заняты! Пока вы чем-то увлечены, к вам ничего плохого, включая болезни, не прилипает. Это самое эффективное лекарство на Земле! Если вам нравится выпиливать лобзиком — пилите, если петь — пойте, и никого не слушайте. Вы делитесь своим удовольствием — и настроение людей мгновенно улучшается!».
Кроме того, артист сделал Лёше предложение, от которого невозможно отказаться — спеть дуэтом. Необычное исполнение давно знакомой песни окончательно покорило сердца зрителей!
Подробности этой встречи НТВ покажет в очередном выпуске «Ты супер!» в субботу, 10 марта, в 20:00.
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