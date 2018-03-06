Высокие ставки <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Высокие ставки 16+
    •  

    На 8 Марта челябинский зоопарк предложил сравнить женщин с животными

    1 комментарий
    На 8 Марта челябинский зоопарк предложил сравнить женщин с животными

    На 8 Марта челябинский зоопарк предложил сравнить женщин с животными

    На 8 Марта челябинский зоопарк предложил сравнить женщин с животными
  • Фото: Associated Press © 2018, Francisco Seco

    • Челябинский зоопарк в преддверии 8 Марта предложил мужчинам поздравить любимых женщин оригинальным способом — сравнить их с питомцами зверинца и таким образом сделать необычный комплимент.

    В сообщении на сайте зоопарка мужчинам предлагается «по-доброму пошутить» и рассказать, на каких животных похожи их жены и подруги.

    Челябинский зоопарк: «В этот день над женщинами можно по-доброму пошутить. Точнее сделать необычный комплимент. Если Вы хотите позабавить любимых вами женщин и ваши женщины любят животных, напишите на какого питомца нашего зоопарка похожа ваша жена, подруга или родственница и почему».

    Поздравления с «фотографиями животного и вашей женщины» зоопарк просит прислать на свой электронный адрес или разместить в соцсетях с хештегами #твояподругакошечка и #женщинызоо. Приславший самое интересное «сходство женщины и питомцев» получит пригласительный билет в зоопарк.


    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru