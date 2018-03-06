На 8 Марта челябинский зоопарк предложил сравнить женщин с животными

Челябинский зоопарк в преддверии 8 Марта предложил мужчинам поздравить любимых женщин оригинальным способом — сравнить их с питомцами зверинца и таким образом сделать необычный комплимент.
В сообщении на сайте зоопарка мужчинам предлагается «по-доброму пошутить» и рассказать, на каких животных похожи их жены и подруги.
Челябинский зоопарк: «В этот день над женщинами можно по-доброму пошутить. Точнее сделать необычный комплимент. Если Вы хотите позабавить любимых вами женщин и ваши женщины любят животных, напишите на какого питомца нашего зоопарка похожа ваша жена, подруга или родственница и почему».
Поздравления с «фотографиями животного и вашей женщины» зоопарк просит прислать на свой электронный адрес или разместить в соцсетях с хештегами #твояподругакошечка и #женщинызоо. Приславший самое интересное «сходство женщины и питомцев» получит пригласительный билет в зоопарк.
Челябинский зоопарк: «В этот день над женщинами можно по-доброму пошутить. Точнее сделать необычный комплимент. Если Вы хотите позабавить любимых вами женщин и ваши женщины любят животных, напишите на какого питомца нашего зоопарка похожа ваша жена, подруга или родственница и почему».
Поздравления с «фотографиями животного и вашей женщины» зоопарк просит прислать на свой электронный адрес или разместить в соцсетях с хештегами #твояподругакошечка и #женщинызоо. Приславший самое интересное «сходство женщины и питомцев» получит пригласительный билет в зоопарк.
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