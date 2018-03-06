«Превратились в „Рога и копыта“»: Путин объяснил сокращение числа вузов

Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Свердловскую область. В Нижнем Тагиле он посетил «Уралвагонзавод» и принял участие в VI Всероссийском форуме рабочей молодежи.

Президент РФ объяснил, почему в регионах сокращается доля филиалов высших учебных заведений.



Владимир Путин, президент РФ: «Проблема в том, что, начиная с 1991 года, у нас в стране, особенно в связи с тем, что началось оказание платных услуг в сфере образования, кратно начало возрастать количество высших учебных заведений, особенно филиалов. В 2 раза с 1991-го по 2012 год выросло количество вузов и филиалов, и значительная их часть, надо признать, превратилась не в вузы, а в лаборатории по штамповке корочек».



По мнению президента, никому не нужны специалисты, которые просто покупают диплом.



Владимир Путин: «Поэтому началась такая мягкая, но все-таки реформа: количество вузов уменьшилось на 30 с лишним процентов, а филиалов — на 60 с лишним процентов. Это вызвано необходимостью закрывать эти конторы „Рога и копыта“, которые ничего не дают, кроме бумажки».



Путин отметил, что таким городам, как Нижний Тагил, нужна и своя учебная база, и свои вузы. По словам главы государства, решение о закрытии высшего учебного заведения или филиала принимается самим учебным вузом.