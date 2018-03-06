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    «Превратились в „Рога и копыта“»: Путин объяснил сокращение числа вузов. Нижний Тагил, Путин, вузы, заводы и фабрики, образование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Превратились в „Рога и копыта“»: Путин объяснил сокращение числа вузов

    «Превратились в „Рога и копыта“»: Путин объяснил сокращение числа вузов

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    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС
    «Превратились в „Рога и копыта“»: Путин объяснил сокращение числа вузов

    «Превратились в „Рога и копыта“»: Путин объяснил сокращение числа вузов

    «Превратились в „Рога и копыта“»: Путин объяснил сокращение числа вузов
    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС

      • Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Свердловскую область. В Нижнем Тагиле он посетил «Уралвагонзавод» и принял участие в VI Всероссийском форуме рабочей молодежи.

      Президент РФ объяснил, почему в регионах сокращается доля филиалов высших учебных заведений.

      Владимир Путин, президент РФ: «Проблема в том, что, начиная с 1991 года, у нас в стране, особенно в связи с тем, что началось оказание платных услуг в сфере образования, кратно начало возрастать количество высших учебных заведений, особенно филиалов. В 2 раза с 1991-го по 2012 год выросло количество вузов и филиалов, и значительная их часть, надо признать, превратилась не в вузы, а в лаборатории по штамповке корочек».

      По мнению президента, никому не нужны специалисты, которые просто покупают диплом.

      Владимир Путин: «Поэтому началась такая мягкая, но все-таки реформа: количество вузов уменьшилось на 30 с лишним процентов, а филиалов — на 60 с лишним процентов. Это вызвано необходимостью закрывать эти конторы „Рога и копыта“, которые ничего не дают, кроме бумажки».

      Путин отметил, что таким городам, как Нижний Тагил, нужна и своя учебная база, и свои вузы. По словам главы государства, решение о закрытии высшего учебного заведения или филиала принимается самим учебным вузом.

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