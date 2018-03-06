Отец-мясник отрубил сыну руку за пристрастие к порно

В Индии разгневанный отец отрубил кисть руки своему сыну за то, что тот смотрел порнографию.
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Инцидент случился в индийском городе Хайдарабад. 18-летний Халед устроился работать помощником в компанию — оператор местного кабельного телевидения и купил себе смартфон. После этого юноша увлекся просмотром порнографии в Интернете. Отец — 45-летний мясник Мохаммед Кайюм Курейши — застал его за этим занятием и попытался отобрать гаджет. Но Халед стал сопротивляться и даже укусил отца, после чего ушел из дома.
Вернулся он поздно вечером, когда все уже спали. Наутро перепалка с отцом продолжилась. В приступе ярости мужчина схватил мясницкий нож и отрубил Халеду кисть правой руки. Другие члены семьи тут же вызвали врачей, юношу отвезли в больницу, но восстановить руку шансов мало.
Отец был арестован, ему предъявили обвинение в покушении на убийство, сообщает издание Hindustan Times.
Вернулся он поздно вечером, когда все уже спали. Наутро перепалка с отцом продолжилась. В приступе ярости мужчина схватил мясницкий нож и отрубил Халеду кисть правой руки. Другие члены семьи тут же вызвали врачей, юношу отвезли в больницу, но восстановить руку шансов мало.
Отец был арестован, ему предъявили обвинение в покушении на убийство, сообщает издание Hindustan Times.
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