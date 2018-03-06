Дворкович сменил Мутко в должности председателя оргкомитета ЧМ-2018

Аркадий Дворкович сменил Виталия Мутко в должности председателя оргкомитета по подготовке чемпионата мира по футболу
«Россия-2018».
О назначении Аркадия Дворковича председателем оргкомитета ЧМ-2018 журналистам сообщил сам вице-премьер Виталий Мутко.
Виталий Мутко, вице-премьер РФ: «Мы приняли решение, что генеральным директором оргкомитета является Алексей Сорокин, мой коллега Аркадий Дворкович возглавил его (оргкомитет)».
Напомним, в конце декабря прошлого года Виталий Мутко сообщил, что покидает пост председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу, но будет заниматься координацией работы по проведению ЧМ-2018 со стороны правительства. Затем сообщалось, что вице-премьер возглавит комитет по подготовке 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации ООН.
Ранее Мутко объявил, что на шесть месяцев приостанавливает свою деятельность на посту президента Российского футбольного союза. При этом вице-премьер подчеркнул, что об отставке речи не идет. Он планирует освободить кресло руководителя РФС только на время судебных разбирательств с Международным олимпийским комитетом, который пожизненно отстранил чиновника от Олимпиад. Теперь он планирует обжаловать это решение в Спортивном арбитраже.
Чемпионат мира 2018 года пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. До старта чемпионата мира по футболу в России остается ровно 100 дней. В честь этого события в ФИФА выпустили ролик, в котором в числе прочих снялся президент РФ Владимир Путин.
Виталий Мутко, вице-премьер РФ: «Мы приняли решение, что генеральным директором оргкомитета является Алексей Сорокин, мой коллега Аркадий Дворкович возглавил его (оргкомитет)».
Напомним, в конце декабря прошлого года Виталий Мутко сообщил, что покидает пост председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу, но будет заниматься координацией работы по проведению ЧМ-2018 со стороны правительства. Затем сообщалось, что вице-премьер возглавит комитет по подготовке 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации ООН.
Ранее Мутко объявил, что на шесть месяцев приостанавливает свою деятельность на посту президента Российского футбольного союза. При этом вице-премьер подчеркнул, что об отставке речи не идет. Он планирует освободить кресло руководителя РФС только на время судебных разбирательств с Международным олимпийским комитетом, который пожизненно отстранил чиновника от Олимпиад. Теперь он планирует обжаловать это решение в Спортивном арбитраже.
Чемпионат мира 2018 года пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. До старта чемпионата мира по футболу в России остается ровно 100 дней. В честь этого события в ФИФА выпустили ролик, в котором в числе прочих снялся президент РФ Владимир Путин.
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