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    Во Франции введут штраф за домогательства к женщинам

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    Во Франции введут штраф за домогательства к женщинам

    Во Франции введут штраф за домогательства к женщинам

    Власти Франции собираются ввести штраф за сексуальные домогательства к женщинам в общественных местах.

    За свист, неприличные жесты, замечания и приставания к женщинам будут наказывать на 90 евро, сообщил в эфире телеканала BFM-TV представитель французского правительства Бенжамен Гриво. По его словам, около 90% женщин, пользующихся общественным транспортом, считают, что стали жертвами физического или психологического насилия, и этому надо положить конец. Для решения этой задачи задействуют полицию.

    Законопроект о введении штрафов правительство страны представит в конце марта. Наказание за преступления сексуального характера ужесточат и в отношении подростков до 15 лет, передает ТАСС.

    По официальным данным, в прошлом году во Франции 123 женщины погибли от руки супруга, еще около 225 тысяч подверглись физическому или сексуальному насилию, при этом только одна из пяти подала жалобу в полицию.

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