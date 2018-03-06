Кортеж Порошенко сбил пенсионера в центре Киева: видео

В центре Киева кортеж президента Украины Петра Порошенко сбил пожилого мужчину.
Президентский кортеж наехал на пенсионера около 11:45 на пересечении улиц Шелковичная и Институтская в центре Киева. Как сообщает издание «Вести. Украина» пожилой мужчина перебегал дорогу на запрещенный сигнал регулировщика и попал под колеса одного из автомобилей из сопровождения Порошенко.
Отмечается, что наехавший на пенсионера автомобиль остался на месте происшествия. На его капоте заметна вмятина. Другие машины кортежа продолжили движение.
Пострадавшему пенсионеру оказали первую помощь патрульные полицейские. После этого его отвезли в больницу. Медики говорят, что мужчина получил травмы средней тяжести.
Отмечается, что наехавший на пенсионера автомобиль остался на месте происшествия. На его капоте заметна вмятина. Другие машины кортежа продолжили движение.
Пострадавшему пенсионеру оказали первую помощь патрульные полицейские. После этого его отвезли в больницу. Медики говорят, что мужчина получил травмы средней тяжести.
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