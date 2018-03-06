Высокие ставки <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Высокие ставки 16+
    •  
    Кортеж Порошенко сбил пенсионера в центре Киева: видео. ДТП, Киев, Порошенко, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКортеж Порошенко сбил пенсионера в центре Киева: видео

    Кортеж Порошенко сбил пенсионера в центре Киева: видео

    комментировать
    • Фото: Сергей Орлов / facebook.com
    Кортеж Порошенко сбил пенсионера в центре Киева: видео

    Кортеж Порошенко сбил пенсионера в центре Киева: видео

    Кортеж Порошенко сбил пенсионера в центре Киева: видео
    • Фото: Сергей Орлов / facebook.com

      • В центре Киева кортеж президента Украины Петра Порошенко сбил пожилого мужчину.

      Президентский кортеж наехал на пенсионера около 11:45 на пересечении улиц Шелковичная и Институтская в центре Киева. Как сообщает издание «Вести. Украина» пожилой мужчина перебегал дорогу на запрещенный сигнал регулировщика и попал под колеса одного из автомобилей из сопровождения Порошенко.

      Отмечается, что наехавший на пенсионера автомобиль остался на месте происшествия. На его капоте заметна вмятина. Другие машины кортежа продолжили движение.

      Пострадавшему пенсионеру оказали первую помощь патрульные полицейские. После этого его отвезли в больницу. Медики говорят, что мужчина получил травмы средней тяжести.

      Новости по теме

      Кризис на Украине

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru