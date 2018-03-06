Пьяный пассажир устроил дебош в аэропорту Новосибирска: видео

В аэропорту Новосибирска мужчина устроил пьяный дебош. Он нагрубил другим пассажирам и оскорбил стражей порядка. Теперь ему грозит уголовное наказание.

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дебоширы

Всё началось с того, что гражданин появился в зале вылета в нетрезвом состоянии. Он начал грубить пассажирам и представителям службы безопасности терминала.



Затем скандалиста пришли успокаивать уже полицейские. На кадрах видеозаписи видно, как мужчину в белом свитере кладут на пол и надевают на него наручники. Казалось бы, после такого стоило бы успокоиться. Но дебошир устроил погром и в камере.



В результате против мужчины завели сразу два дела: уголовное — за оскорбление полицейских и административное — за мелкое хулиганство. К тому же известно, что дебошир уже был судим за применение насилия в отношении представителя власти.