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    Пьяный пассажир устроил дебош в аэропорту Новосибирска: видео. аэропорты, дебоширы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПьяный пассажир устроил дебош в аэропорту Новосибирска: видео

    Пьяный пассажир устроил дебош в аэропорту Новосибирска: видео

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    Пьяный пассажир устроил дебош в аэропорту Новосибирска: видео

    Пьяный пассажир устроил дебош в аэропорту Новосибирска: видео

    Пьяный пассажир устроил дебош в аэропорту Новосибирска: видео

      В аэропорту Новосибирска мужчина устроил пьяный дебош. Он нагрубил другим пассажирам и оскорбил стражей порядка. Теперь ему грозит уголовное наказание.

      Всё началось с того, что гражданин появился в зале вылета в нетрезвом состоянии. Он начал грубить пассажирам и представителям службы безопасности терминала.

      Затем скандалиста пришли успокаивать уже полицейские. На кадрах видеозаписи видно, как мужчину в белом свитере кладут на пол и надевают на него наручники. Казалось бы, после такого стоило бы успокоиться. Но дебошир устроил погром и в камере.

      В результате против мужчины завели сразу два дела: уголовное — за оскорбление полицейских и административное — за мелкое хулиганство. К тому же известно, что дебошир уже был судим за применение насилия в отношении представителя власти.

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