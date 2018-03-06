Прокуроры проверят язычников, сжегших покойника в кировском лесу

В Кировской области обсуждают обряд «огненного погребения», который язычники устроили для своего умершего соратника. Со слов участников церемонии, таково было последнее желание мужчины.
Подробный фотоотчет они опубликовали в Сети. Для обряда организаторы подготовили погребальный костер. На место сожжения тела в ближайшее время могут выехать представители надзорных ведомств. В соответствии с законом, кремация тел может производиться исключительно в спецучреждениях. Кроме того, есть вопросы и по поводу того самого языческого сообщества, убедилась корреспондент НТВ Василиса Казакова.
Родостав Добровольский (именно так и не иначе требует величать себя язычник из Кировской области) рассуждает: он выполнил последнюю волю соратника Анатолия — проводил его в светлый путь, провел огненной тропой. И, глядя на снимки, сделанные во время церемонии нетривиального погребения, становится понятно, что это значит.
Крада, то есть жертвенный костер, — это четыре кубометра хвойных и два кубометра березовых дров. На конструкцию поставили гроб с телом покойного. Деревянный колодец полыхал несколько часов, после чего прах развеяли. Знаток языческих обрядов поясняет: процедура была согласована, и речь не о языческих богах. Добровольский показывает нотариально заверенное заявление, в нем близкие Анатолия документально закрепили устную его просьбу: после смерти предать тело огню «согласно древнерусскому обычаю». Вряд ли, конечно, нотариусу при этом объяснили, насколько специфичными будут похороны. Впрочем, Добровольский уверяет, что в этом нет ничего кощунственного.
По словам участников огненной церемонии, в «чертоги Ярилы» покойного отправляли в ближайшем лесу. Логично: в черте населенного пункта разжигать такой жертвенный костер было бы еще опаснее. Впрочем, язычники уже устраивали подобную процедуру прощания. Есть любительская видеосъемка похорон другого адепта, и тот же колодец из дров, рядом с которым реет стяг и проходят кулачные бои. Все это, уверены специалисты, больше похоже на плохую инсценировку обряда, которая никакого отношения к древнерусским обычаям на самом деле не имеет.
Юристы объясняют: даже если кто-то это называет традициями, прежде всего необходимо чтить закон. Согласно требованиям, кремировать тела покойных можно только в специализированных учреждениях с применением особого оборудования. Нельзя вот так взять и собственноручно поджечь гроб, не говоря уже о нарушениях элементарных санитарных и экологических норм.
Узнав о том, что к месту огненного погребения намерены отправиться сотрудники прокуратуры, Родостав Добровольский пригорюнился. Говорит, что понимает: придется рассказать не только о яркой во всех смыслах церемонии прощания, но и о других правилах общины, основателя которой, кстати, уже пытались ранее привлечь к ответственности — за пропаганду экстремизма.
Родостав Добровольский (именно так и не иначе требует величать себя язычник из Кировской области) рассуждает: он выполнил последнюю волю соратника Анатолия — проводил его в светлый путь, провел огненной тропой. И, глядя на снимки, сделанные во время церемонии нетривиального погребения, становится понятно, что это значит.
Крада, то есть жертвенный костер, — это четыре кубометра хвойных и два кубометра березовых дров. На конструкцию поставили гроб с телом покойного. Деревянный колодец полыхал несколько часов, после чего прах развеяли. Знаток языческих обрядов поясняет: процедура была согласована, и речь не о языческих богах. Добровольский показывает нотариально заверенное заявление, в нем близкие Анатолия документально закрепили устную его просьбу: после смерти предать тело огню «согласно древнерусскому обычаю». Вряд ли, конечно, нотариусу при этом объяснили, насколько специфичными будут похороны. Впрочем, Добровольский уверяет, что в этом нет ничего кощунственного.
По словам участников огненной церемонии, в «чертоги Ярилы» покойного отправляли в ближайшем лесу. Логично: в черте населенного пункта разжигать такой жертвенный костер было бы еще опаснее. Впрочем, язычники уже устраивали подобную процедуру прощания. Есть любительская видеосъемка похорон другого адепта, и тот же колодец из дров, рядом с которым реет стяг и проходят кулачные бои. Все это, уверены специалисты, больше похоже на плохую инсценировку обряда, которая никакого отношения к древнерусским обычаям на самом деле не имеет.
Юристы объясняют: даже если кто-то это называет традициями, прежде всего необходимо чтить закон. Согласно требованиям, кремировать тела покойных можно только в специализированных учреждениях с применением особого оборудования. Нельзя вот так взять и собственноручно поджечь гроб, не говоря уже о нарушениях элементарных санитарных и экологических норм.
Узнав о том, что к месту огненного погребения намерены отправиться сотрудники прокуратуры, Родостав Добровольский пригорюнился. Говорит, что понимает: придется рассказать не только о яркой во всех смыслах церемонии прощания, но и о других правилах общины, основателя которой, кстати, уже пытались ранее привлечь к ответственности — за пропаганду экстремизма.
Комментарии