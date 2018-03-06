СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов перед крушением Ан-148

СМИ опубликовали предполагаемую расшифровку последних переговоров пилотов разбившегося в Подмосковье самолета
Ан-148 «Саратовских авиалиний».
Судя по записи, опубликованной телеканалом 78, командир воздушного судна (КВС) Валерий Губанов и второй пилот (ВП) Сергей Гамбарян перед крушением ругались и пытались вывести самолет из пике.
Командир воздушного судна: «Вверх! В-о-от».
Второй пилот: «Сейчас-сейчас».
КВС:«А ты вниз…»
ВП: «Вообще фигня какая-то!»
КВС: «Не, ну я так понял, ты хотел это… А ты наоборот — вниз».
ВП: «Ладно-ладно, потом разговаривать будешь. Я имею в виду всё остальное. Так, контролируем всё!»
КВС: «Всё, всё хорошо».
ВП: «Всё, скорость нормализовалась».
Автоинформатор: «Скорость сравнить, скорость сравнить».
ВП: «Оп-оп-оп… 390!»
Как сообщает телеканал 78, эксперты считают, что именно в этот момент второй пилот совершил роковую ошибку.
КВС: «Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!»
Автоинформатор: «Скорость сравнить, скорость сравнить».
ВП: «Да потому что… что хорош … (нецензурно), 200 скорость (нецензурно)!»
КВС: «Высота! Высота! Высота!»
Автоинформатор: «Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead!»
КВС: «Вверх!»
КВС: «Всё, …* (нецензурно, конец. — Прим. ред.)»
Официального подтверждения подлинности этой записи пока нет.
Напомним, Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья спустя несколько минут после вылета из Домодедово. Жертвами авиакатастрофы стали 65 пассажиров и шестеро членов экипажа.
В Межгосударственном авиационном комитете сообщили, что специалистам удалось расшифровать данные со звукового регистратора Ан-148. Получены данные, которые подтверждают, что самолет разбился из-за неверной информации о скорости полета на приборах пилотов, что могло быть вызвано обледенением приемников полного давления.
Командир воздушного судна: «Вверх! В-о-от».
Второй пилот: «Сейчас-сейчас».
КВС:«А ты вниз…»
ВП: «Вообще фигня какая-то!»
КВС: «Не, ну я так понял, ты хотел это… А ты наоборот — вниз».
ВП: «Ладно-ладно, потом разговаривать будешь. Я имею в виду всё остальное. Так, контролируем всё!»
КВС: «Всё, всё хорошо».
ВП: «Всё, скорость нормализовалась».
Автоинформатор: «Скорость сравнить, скорость сравнить».
ВП: «Оп-оп-оп… 390!»
Как сообщает телеканал 78, эксперты считают, что именно в этот момент второй пилот совершил роковую ошибку.
КВС: «Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!»
Автоинформатор: «Скорость сравнить, скорость сравнить».
ВП: «Да потому что… что хорош … (нецензурно), 200 скорость (нецензурно)!»
КВС: «Высота! Высота! Высота!»
Автоинформатор: «Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead!»
КВС: «Вверх!»
КВС: «Всё, …* (нецензурно, конец. — Прим. ред.)»
Официального подтверждения подлинности этой записи пока нет.
Напомним, Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья спустя несколько минут после вылета из Домодедово. Жертвами авиакатастрофы стали 65 пассажиров и шестеро членов экипажа.
В Межгосударственном авиационном комитете сообщили, что специалистам удалось расшифровать данные со звукового регистратора Ан-148. Получены данные, которые подтверждают, что самолет разбился из-за неверной информации о скорости полета на приборах пилотов, что могло быть вызвано обледенением приемников полного давления.
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