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    СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов перед крушением Ан-148

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    СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов перед крушением Ан-148

    СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов перед крушением <nobr>Ан-148</nobr>

    СМИ опубликовали предполагаемую расшифровку последних переговоров пилотов разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний».

    Судя по записи, опубликованной телеканалом 78, командир воздушного судна (КВС) Валерий Губанов и второй пилот (ВП) Сергей Гамбарян перед крушением ругались и пытались вывести самолет из пике.

    Командир воздушного судна: «Вверх! В-о-от».
    Второй пилот: «Сейчас-сейчас».

    КВС:«А ты вниз…»
    ВП: «Вообще фигня какая-то!»
    КВС: «Не, ну я так понял, ты хотел это… А ты наоборот — вниз».
    ВП: «Ладно-ладно, потом разговаривать будешь. Я имею в виду всё остальное. Так, контролируем всё!»
    КВС: «Всё, всё хорошо».
    ВП: «Всё, скорость нормализовалась».

    Автоинформатор: «Скорость сравнить, скорость сравнить».

    ВП: «Оп-оп-оп… 390!»

    Как сообщает телеканал 78, эксперты считают, что именно в этот момент второй пилот совершил роковую ошибку.

    КВС: «Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!»

    Автоинформатор: «Скорость сравнить, скорость сравнить».

    ВП: «Да потому что… что хорош … (нецензурно), 200 скорость (нецензурно)!»
    КВС: «Высота! Высота! Высота!»

    Автоинформатор: «Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead!»

    КВС: «Вверх!»
    КВС: «Всё, …* (нецензурно, конец. — Прим. ред.)»

    Официального подтверждения подлинности этой записи пока нет.

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