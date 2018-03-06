В Третьяковской галерее представили масштабную выставку баталиста Верещагина

Выставка «Василий Верещагин» открылась в Третьяковской галерее. Экспонаты для композиции собирали по всему миру. Полотна знаменитого баталиста предоставили как музеи, так и частные коллекционеры, поэтому гости смогут увидеть даже ранее неизвестные картины автора.

Здесь больше сотни рисунков и картин. А ведь Верещагин писал, что и четверти того, что видел, не выразил. Он был невероятно плодовит, почти как Айвазовский. Ходили даже слухи, что пишет не он, а целая артель художественных рабов. Со школьных учебников россияне знают его «Апофеоз войны», но Третьяковка хочет показать Верещагина с новой стороны.



Верещагин был противником мистики, но на выставке она ощущается. Пространство разбито на подзалы, похожие на нефы какого-то огромного экзотического храма, где люди очень разнообразно живут и столь же разнообразно умирают.



Верещагин ненавидел войну, но писал ее и сам воевал. Будучи художником при туркестанском генерал-губернаторе, он участвовал в осаде Самарканда. На его глазах в Самарканде умер солдат. На раме изображены его последние слова: убили, братцы, убили. Верещагин забрал его патроны и повел гарнизон в атаку, а потом, ползая по телам убитых, он напишет: в войне 10% победы, 90% увечий и отчаяния.



На выставке практически все работы — из Туркестанской серии, кроме тех, которые Верещагин сам сжег в печке, как Гоголь свои «Мертвые души». Художник спалил свои произведения после того, как картины раскритиковали генералы, не желавшие показывать непарадную сторону войны.



Верещагина в России не то чтобы любили. Газетные критики и вовсе считали его не художником, а иллюстратором, и клеймили русофобом, а он срывался, но гнул свое. Подробности — в репортаже корреспондента Алины Репиной.