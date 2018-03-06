Боевые роботы «Соратник» и «Нахлебник» прошли испытание сильным морозом

Концерн «Калашников» провел испытания новейших роботов «Соратник» и «Нахлебник» при сильном морозе.
Испытания роботов проводились в связке с пехотными подразделениями, в дневных и ночных условиях. Пехотное подразделение использовало робота в качестве прикрытия при штурме дома, в котором находился условный заложник. Ночью информацию о противнике роботу передавали с беспилотника. Видео испытаний опубликовано на сайте концерна.
Отмечается, что робот «Соратник» может использоваться как машина для огневой поддержки, разведки, подвоза боеприпасов, топлива и эвакуации раненых. Вес робота — около 7 тонн, при этом он может развивать скорость до 40 км/ч. На него можно установить пулеметы калибра 7,62 и 12,7 мм, 30-мм гранатомет типа АГ-17А и 40-мм автоматический гранатомет.
Робот «Нахлебник» является уменьшенной копией «Соратника» и вооружен четырехствольным авиационным пулеметом ГШГ-7,62.
Помимо роботов, испытали многослойный комплект военной одежды «Группа 99», новейшее снаряжение, а также багги «Росомаха», мотоциклы для спецназа и пистолеты-пулеметы «Витязь».
Отмечается, что робот «Соратник» может использоваться как машина для огневой поддержки, разведки, подвоза боеприпасов, топлива и эвакуации раненых. Вес робота — около 7 тонн, при этом он может развивать скорость до 40 км/ч. На него можно установить пулеметы калибра 7,62 и 12,7 мм, 30-мм гранатомет типа АГ-17А и 40-мм автоматический гранатомет.
Робот «Нахлебник» является уменьшенной копией «Соратника» и вооружен четырехствольным авиационным пулеметом ГШГ-7,62.
Помимо роботов, испытали многослойный комплект военной одежды «Группа 99», новейшее снаряжение, а также багги «Росомаха», мотоциклы для спецназа и пистолеты-пулеметы «Витязь».
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