Синоптики сообщили, когда в Москву придет оттепель

После морозной погоды с температурой ниже средних многолетних значений, по предварительным прогнозам, в начале следующей недели в Москве ожидается оттепель.
Уже в понедельник 12 марта днем температура воздуха может подняться до плюс 1–2 градусов, во вторник — уже до плюс 3–4 градусов. Ночи по-прежнему будут морозными, сообщили «Интерфаксу» в Росгидромете.
В Международный женский день в Москве ожидается 12–14 градусов мороза, днем — минус 4–6 градусов. Постепенное потепление начнется в воскресенье: днем термометры покажут 0 градусов.
При этом в Росгидромете опровергли сообщения о мощном снежном шторме на 8 марта. Осадки возможны, однако снегопады будут умеренными, говорят метеорологи. Ранее в мэрии Москвы говорили, что в праздничные дни сугробы в столице могут вырасти еще на 10 см.
А накануне синоптики заявили, что утром 6 и 7 марта москвичей ждут самые суровые мартовские морозы XXI века — до минус 19 градусов. Специалисты отмечали, что такая погода в это время года характерна больше для заполярного Нарьян-Мара, чем для Москвы.
В Международный женский день в Москве ожидается 12–14 градусов мороза, днем — минус 4–6 градусов. Постепенное потепление начнется в воскресенье: днем термометры покажут 0 градусов.
При этом в Росгидромете опровергли сообщения о мощном снежном шторме на 8 марта. Осадки возможны, однако снегопады будут умеренными, говорят метеорологи. Ранее в мэрии Москвы говорили, что в праздничные дни сугробы в столице могут вырасти еще на 10 см.
А накануне синоптики заявили, что утром 6 и 7 марта москвичей ждут самые суровые мартовские морозы XXI века — до минус 19 градусов. Специалисты отмечали, что такая погода в это время года характерна больше для заполярного Нарьян-Мара, чем для Москвы.
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