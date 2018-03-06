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    Синоптики сообщили, когда в Москву придет оттепель

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    • Фото: Новодережкин Антон / ТАСС
    Синоптики сообщили, когда в Москву придет оттепель

    Синоптики сообщили, когда в Москву придет оттепель

    Синоптики сообщили, когда в Москву придет оттепель
  • Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

    • После морозной погоды с температурой ниже средних многолетних значений, по предварительным прогнозам, в начале следующей недели в Москве ожидается оттепель.

    Уже в понедельник 12 марта днем температура воздуха может подняться до плюс 1–2 градусов, во вторник — уже до плюс 3–4 градусов. Ночи по-прежнему будут морозными, сообщили «Интерфаксу» в Росгидромете.

    В Международный женский день в Москве ожидается 12–14 градусов мороза, днем — минус 4–6 градусов. Постепенное потепление начнется в воскресенье: днем термометры покажут 0 градусов.

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    Снегопад в Москве может стать самым мощным за последние 68 лет
    При этом в Росгидромете опровергли сообщения о мощном снежном шторме на 8 марта. Осадки возможны, однако снегопады будут умеренными, говорят метеорологи. Ранее в мэрии Москвы говорили, что в праздничные дни сугробы в столице могут вырасти еще на 10 см.

    А накануне синоптики заявили, что утром 6 и 7 марта москвичей ждут самые суровые мартовские морозы XXI века — до минус 19 градусов. Специалисты отмечали, что такая погода в это время года характерна больше для заполярного Нарьян-Мара, чем для Москвы.

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