Американская авиакомпания Delta отказалась от рейсов в Москву

Американская авиакомпания Delta не будет возобновлять прямые рейсы между Москвой и крупнейшими городами США в летнем сезоне.
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Об изменениях в Delta сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление авиакомпании.
Сообщается, что россияне смогут летать в США с пересадкой в Париже и Амстердаме в рамках соглашений с Air France и KLM. При этом Delta и «Аэрофлот» остаются партнерами по альянсу SkyTeam.
В конце 2015 года Delta резко сократила количество рейсов в Москву из-за спада пассажиропотока из России за рубеж. Однако летом полеты были возобновлены. Ранее в «Аэрофлоте» источник заявлял изданию, что в 2017 году перевозки между странами выросли на 4%.
Сообщается, что россияне смогут летать в США с пересадкой в Париже и Амстердаме в рамках соглашений с Air France и KLM. При этом Delta и «Аэрофлот» остаются партнерами по альянсу SkyTeam.
В конце 2015 года Delta резко сократила количество рейсов в Москву из-за спада пассажиропотока из России за рубеж. Однако летом полеты были возобновлены. Ранее в «Аэрофлоте» источник заявлял изданию, что в 2017 году перевозки между странами выросли на 4%.
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