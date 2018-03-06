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    Американская авиакомпания Delta отказалась от рейсов в Москву. США, авиакомпании. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАмериканская авиакомпания Delta отказалась от рейсов в Москву

    Американская авиакомпания Delta отказалась от рейсов в Москву

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    Американская авиакомпания Delta отказалась от рейсов в Москву

    Американская авиакомпания Delta отказалась от рейсов в Москву

      Американская авиакомпания Delta не будет возобновлять прямые рейсы между Москвой и крупнейшими городами США в летнем сезоне.

      Об изменениях в Delta сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление авиакомпании.

      Сообщается, что россияне смогут летать в США с пересадкой в Париже и Амстердаме в рамках соглашений с Air France и KLM. При этом Delta и «Аэрофлот» остаются партнерами по альянсу SkyTeam.

      В конце 2015 года Delta резко сократила количество рейсов в Москву из-за спада пассажиропотока из России за рубеж. Однако летом полеты были возобновлены. Ранее в «Аэрофлоте» источник заявлял изданию, что в 2017 году перевозки между странами выросли на 4%.

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