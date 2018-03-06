Пожар в наркоцентре в Баку устроил пациент, пытавшийся покончить с собой

Причиной пожара в наркологическом центре в Баку стал поджог, заявили правоохранители Азербайджана.
Генпрокуратура и МВД Азербайджана выпустили совместное заявление, в котором сообщили, что пожар в Республиканском наркологическом центре в Баку, при котором погибли 25 человек, устроил один из пациентов заведения. Мужчина страдал алкоголизмом, не хотел лечиться и пытался покончить с собой.
Из заявления Генпрокуратуры и МВД Азербайджана: «Магомед Мамедов не хотел лечиться в наркодиспансере и принял решение совершить суицид. 2 марта в 6 утра он совершил поджог в корпусе, где проходил лечение».
Правоохранители добавили, что сейчас Мамедов задержан. Во время допроса он признался в содеянном.
Из заявления Генпрокуратуры и МВД Азербайджана: «В качестве подозреваемого в совершении преступления задержан житель Баку Магомед Мамедов. Он проходил лечение в Наркоцентре по „психическому и поведенческому расстройству, вызванное злоупотреблением алкоголем“».
Напомним, пожар начался 2 марта в 06:10 по местному времени в одноэтажном деревянном корпусе наркологического центра. В этот момент в здании находились порядка 60 человек. Из корпуса, где произошел пожар, были спасено 34 человека, четырех пострадавших госпитализировали. Когда огонь потушили, на месте происшествия были найдены тела 25 погибших.
Первоначально правоохранители полагали, что причиной пожара стали неполадки в линии электропередачи. Возбуждено уголовное дело. Расследование взял под личный контроль президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Из заявления Генпрокуратуры и МВД Азербайджана: «Магомед Мамедов не хотел лечиться в наркодиспансере и принял решение совершить суицид. 2 марта в 6 утра он совершил поджог в корпусе, где проходил лечение».
Правоохранители добавили, что сейчас Мамедов задержан. Во время допроса он признался в содеянном.
Из заявления Генпрокуратуры и МВД Азербайджана: «В качестве подозреваемого в совершении преступления задержан житель Баку Магомед Мамедов. Он проходил лечение в Наркоцентре по „психическому и поведенческому расстройству, вызванное злоупотреблением алкоголем“».
Напомним, пожар начался 2 марта в 06:10 по местному времени в одноэтажном деревянном корпусе наркологического центра. В этот момент в здании находились порядка 60 человек. Из корпуса, где произошел пожар, были спасено 34 человека, четырех пострадавших госпитализировали. Когда огонь потушили, на месте происшествия были найдены тела 25 погибших.
Первоначально правоохранители полагали, что причиной пожара стали неполадки в линии электропередачи. Возбуждено уголовное дело. Расследование взял под личный контроль президент Азербайджана Ильхам Алиев.
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