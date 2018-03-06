Сто дней до ЧМ-2018: в Санкт-Петербурге откроют часы обратного отсчета

До старта чемпионата мира по футболу в России остается ровно 100 дней.

Сегодня во всех городах, которые будут принимать турнир, пройдут праздничные мероприятия. Их гости смогут встретиться со знаменитыми спортсменами, побывать на концертах и матчах по мини-футболу.



В столице состоится танцевальный флешмоб. Он пройдет на катке ВДНХ, в нем примут участие 6 тысяч волонтеров. В Нижнем Новгороде за 100 дней до старта мундиаля устроят спортивно-массовый праздник на площади Минина и Пожарского, где во время ЧМ-2018 состоится фестиваль болельщиков ФИФА.



В Санкт-Петербурге сегодня торжественно откроются часы обратного отсчета. Кроме того, в рамках общегородского «Дня футбола» проведут футбольные матчи, уроки культуры болельщика, выставки и творческие конкурсы для школьников.



Мундиаль стартует в Москве этим летом. Игры будут проводиться в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Наша страна примет турнир впервые в истории.