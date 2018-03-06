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    Сто дней до ЧМ-2018: в Санкт-Петербурге откроют часы обратного отсчета. Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСто дней до ЧМ-2018: в Санкт-Петербурге откроют часы обратного отсчета

    Сто дней до ЧМ-2018: в Санкт-Петербурге откроют часы обратного отсчета

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    Сто дней до ЧМ-2018: в Санкт-Петербурге откроют часы обратного отсчета

    Сто дней до <nobr>ЧМ-2018</nobr>: в <nobr>Санкт-Петербурге</nobr> откроют часы обратного отсчета

      До старта чемпионата мира по футболу в России остается ровно 100 дней.

      Сегодня во всех городах, которые будут принимать турнир, пройдут праздничные мероприятия. Их гости смогут встретиться со знаменитыми спортсменами, побывать на концертах и матчах по мини-футболу.

      В столице состоится танцевальный флешмоб. Он пройдет на катке ВДНХ, в нем примут участие 6 тысяч волонтеров. В Нижнем Новгороде за 100 дней до старта мундиаля устроят спортивно-массовый праздник на площади Минина и Пожарского, где во время ЧМ-2018 состоится фестиваль болельщиков ФИФА.

      В Санкт-Петербурге сегодня торжественно откроются часы обратного отсчета. Кроме того, в рамках общегородского «Дня футбола» проведут футбольные матчи, уроки культуры болельщика, выставки и творческие конкурсы для школьников.

      Мундиаль стартует в Москве этим летом. Игры будут проводиться в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Наша страна примет турнир впервые в истории.

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