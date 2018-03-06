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    В Москве с начала года залатали более 5,5 тысячи дорожных ям

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    В Москве с начала года залатали более 5,5 тысячи дорожных ям

    В Москве с начала года залатали более 5,5 тысячи дорожных ям

    В российской столице подвели промежуточные итоги ямочного ремонта дорог. Чуть более двух месяцев понадобилось рабочим, чтобы устранить более 5,5 тысячи ям и повреждений на асфальтобетонном покрытии.

    Как сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы, свыше 5,5 тысячи дорожных ям обнаружили и устранили в городе с начала года. Сотрудники ГБУ «Автомобильные дороги» занимались поиском локальных повреждений. Устраняли их также по просьбе коммунальных служб, Объединения административно-технических инспекций, ГИБДД и после жалоб простых москвичей. Горожане оставляли обращения на портале «Наш город» и указывали проблемные участки.

    ГБУ «Автомобильные дороги» сообщает, что за январь и февраль удалось восстановить около 20 тысяч квадратных метров поврежденного полотна. На это понадобилось более 2,3 тысячи тонн материала (использовалась горячая литая асфальтобетонная смесь из щебня, битума, песка и минерального порошка).

    Дорожное покрытие очень страдает от зимнего перепада температур. В холодное время года в российской столице столбики термометров показывают от плюс 5 до минус 25 градусов. В Москве ямы на трассах заделываются не сезонно, а в течение всего года. Это позволяет обеспечить безопасность автомобилистов.

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