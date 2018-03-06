СМИ: в США продумывают военный ответ на сообщения о химатаках в Сирии

В американской прессе появилась информация о планах Вашингтона провести новые военные акции против сирийских властей в ответ на сообщения о якобы применявшемся ими химическом оружии.
Как пишет The Washington Post со ссылкой на американских чиновников, Трамп рассматривает варианты «наказания правительства Асада» на фоне поступающей информации об атаках с применением хлорина.
Из материала The Washington Post: «В начале прошлой недели президент обсудил возможные действия на заседании в Белом доме с участием главы администрации Джона Келли, советника по национальной безопасности Герберта Макмастера и министра обороны Джеймса Мэттиса».
По данным одного из источников издания, Трамп «не определился насчет конкретных военных действий», участники обсуждения «договорились продолжать следить за ситуацией». Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт в свою очередь заявила, что «такого разговора не было» и «Мэттис не принимал участие в обсуждении». При этом один из высокопоставленных представителей администрации заявил, что Мэттис «категорически против военного ответа, а Макмастер — за».
В апреле 2017 года американская армия нанесла по Сирии удар крылатыми ракетами. В Вашингтоне тогда заявили, что это был ответ на атаку с применением химического оружия в сирийской провинции Идлиб, жертвами которой стали около 100 человек.
Из материала The Washington Post: «В начале прошлой недели президент обсудил возможные действия на заседании в Белом доме с участием главы администрации Джона Келли, советника по национальной безопасности Герберта Макмастера и министра обороны Джеймса Мэттиса».
По данным одного из источников издания, Трамп «не определился насчет конкретных военных действий», участники обсуждения «договорились продолжать следить за ситуацией». Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт в свою очередь заявила, что «такого разговора не было» и «Мэттис не принимал участие в обсуждении». При этом один из высокопоставленных представителей администрации заявил, что Мэттис «категорически против военного ответа, а Макмастер — за».
В апреле 2017 года американская армия нанесла по Сирии удар крылатыми ракетами. В Вашингтоне тогда заявили, что это был ответ на атаку с применением химического оружия в сирийской провинции Идлиб, жертвами которой стали около 100 человек.
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