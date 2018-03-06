Лавров заявил о планах Запада свергнуть Асада при помощи «Джебхат ан-Нусры»

У России есть доказательства, что западные страны, прежде всего США, хотят сохранить в Сирии запрещенную в нашей стране террористическую организацию «Джебхат
ан-Нусру», чтобы использовать ее для свержения режима Башара Асада.
О планах американцев заявил Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи со своей коллегой из Намибии. Переговоры прошли в столице африканской республики.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Все больше информации, которую мы получаем из самых разных источников, что такая узкая группа, которую сформировали американцы по сирийским вопросам, узкая, неинклюзивная, вынашивает планы развала сирийского государства. Сирия — далеко не единственная тема, по которой нас пытаются прессинговать. Многие другие темы и актуальные вопросы международной повестки дня также являются предметом для попыток давления на Россию. Я даже слышал, что и последняя волна холодного воздуха в Европе тоже относится к действиям России».
Лавров отметил, что действия Запада еще раз подтверждают неспособность к честному диалогу. Глава российского МИДа находится в Намбии в рамках своего пятидневного африканского турне. Министр уже провел переговоры в Анголе, а сейчас готовится посетить Мозамбик, Зимбабве и Эфиопию.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Все больше информации, которую мы получаем из самых разных источников, что такая узкая группа, которую сформировали американцы по сирийским вопросам, узкая, неинклюзивная, вынашивает планы развала сирийского государства. Сирия — далеко не единственная тема, по которой нас пытаются прессинговать. Многие другие темы и актуальные вопросы международной повестки дня также являются предметом для попыток давления на Россию. Я даже слышал, что и последняя волна холодного воздуха в Европе тоже относится к действиям России».
Лавров отметил, что действия Запада еще раз подтверждают неспособность к честному диалогу. Глава российского МИДа находится в Намбии в рамках своего пятидневного африканского турне. Министр уже провел переговоры в Анголе, а сейчас готовится посетить Мозамбик, Зимбабве и Эфиопию.
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