Мухтар. Новый след <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Мухтар. Новый след 16+
    •  
    Лавров заявил о планах Запада свергнуть Асада при помощи «Джебхат ан-Нусры». Лавров, Сирия, войны и вооруженные конфликты, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛавров заявил о планах Запада свергнуть Асада при помощи «Джебхат ан-Нусры»

    Лавров заявил о планах Запада свергнуть Асада при помощи «Джебхат ан-Нусры»

    комментировать

    Лавров заявил о планах Запада свергнуть Асада при помощи «Джебхат ан-Нусры»

    Лавров заявил о планах Запада свергнуть Асада при помощи «Джебхат <nobr>ан-Нусры»</nobr>

      У России есть доказательства, что западные страны, прежде всего США, хотят сохранить в Сирии запрещенную в нашей стране террористическую организацию «Джебхат ан-Нусру», чтобы использовать ее для свержения режима Башара Асада.

      О планах американцев заявил Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи со своей коллегой из Намибии. Переговоры прошли в столице африканской республики.

      Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Все больше информации, которую мы получаем из самых разных источников, что такая узкая группа, которую сформировали американцы по сирийским вопросам, узкая, неинклюзивная, вынашивает планы развала сирийского государства. Сирия — далеко не единственная тема, по которой нас пытаются прессинговать. Многие другие темы и актуальные вопросы международной повестки дня также являются предметом для попыток давления на Россию. Я даже слышал, что и последняя волна холодного воздуха в Европе тоже относится к действиям России».

      Лавров отметил, что действия Запада еще раз подтверждают неспособность к честному диалогу. Глава российского МИДа находится в Намбии в рамках своего пятидневного африканского турне. Министр уже провел переговоры в Анголе, а сейчас готовится посетить Мозамбик, Зимбабве и Эфиопию.

      Новости по теме

      Ситуация в Сирии

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru