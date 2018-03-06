Путин и Макрон обсудили поставки гуманитарной помощи в Восточную Гуту

Ситуация в Сирии стала одной из тем телефонного разговора Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Беседа состоялась по инициативе французской стороны.
Как сообщили в Кремле, президенты обсудили ключевые аспекты ситуации в Сирии и общие усилия по ликвидации терроризма.
Кроме того, президенты России и Франции подчеркнули важность реализации положений резолюции Совбеза ООН, включая эвакуацию мирных жителей из районов, где ведутся боевые действия, оказание медицинской помощи местному населению и обеспечение гуманитарного доступа в Восточную Гуту.
Кроме того, президенты России и Франции подчеркнули важность реализации положений резолюции Совбеза ООН, включая эвакуацию мирных жителей из районов, где ведутся боевые действия, оказание медицинской помощи местному населению и обеспечение гуманитарного доступа в Восточную Гуту.
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