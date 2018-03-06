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    Путин и Макрон обсудили поставки гуманитарной помощи в Восточную Гуту. Макрон, Путин, Сирия, Франция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин и Макрон обсудили поставки гуманитарной помощи в Восточную Гуту

    Путин и Макрон обсудили поставки гуманитарной помощи в Восточную Гуту

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    Путин и Макрон обсудили поставки гуманитарной помощи в Восточную Гуту

    Путин и Макрон обсудили поставки гуманитарной помощи в Восточную Гуту

      Ситуация в Сирии стала одной из тем телефонного разговора Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Беседа состоялась по инициативе французской стороны.

      Как сообщили в Кремле, президенты обсудили ключевые аспекты ситуации в Сирии и общие усилия по ликвидации терроризма.

      Кроме того, президенты России и Франции подчеркнули важность реализации положений резолюции Совбеза ООН, включая эвакуацию мирных жителей из районов, где ведутся боевые действия, оказание медицинской помощи местному населению и обеспечение гуманитарного доступа в Восточную Гуту.

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