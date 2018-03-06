Сенат Флориды разрешил персоналу школ иметь при себе оружие

Сенат американского штата Флорида одобрил закон о предотвращении вооруженных нападений на школы.
Верхняя палата законодательного собрания штата Флорида приняла законопроект, призванный предотвратить вооруженные нападения на школы. Об этом сообщает CNN.
Законопроект, названный в честь школы «Марджори Стоунман Дуглас», в которой подросток в середине февраля расстрелял 17 человек, предполагает повышение возраста, по достижении которого можно покупать оружие, с 18 лет до 21 года. Кроме того, невозможно будет купить несколько единиц огнестрельного оружия сразу, а продажа устройств, облегчающих спусковой механизм и позволяющих сделать из полуавтоматической винтовки автомат, вовсе запрещается.
Закон также позволит лишать оружия людей, страдающих психическими заболеваниями или представляющих угрозу по другим причинам. Школам же будут выделены дополнительные деньги на психологов и психиатров, а также на оплату услуг вооруженного персонала школы или полицейских, которые будут дежурить в учебных заведениях.
Законопроект теперь должна рассмотреть нижняя палата парламента.
Напомним, в середине февраля США пережили настоящую трагедию: в городе Паркленде штата Флорида бывший ученик местной школы Николас Круз вошел в здание учебного заведения с винтовкой и застрелил 17 человек. Подросток был арестован, он сознался в содеянном. Выяснилось, что он страдает психическим заболеванием, а сверстники и соседи боялись его из-за его увлечения оружием. После бойни в школе во Флориде в американском обществе стали обсуждать возможность ограничить доступ населения к оружию
Президент США Дональд Трамп заявлял, что причина трагедии — не доступность оружия, а проблемы с психикой у стрелка, однако распорядился усилить проверки покупателей оружия. Кроме того, Трамп предложил разрешить носить оружие учителям, которые умеют стрелять, чтобы потенциальные преступники боялись атаковать школы.
Законопроект, названный в честь школы «Марджори Стоунман Дуглас», в которой подросток в середине февраля расстрелял 17 человек, предполагает повышение возраста, по достижении которого можно покупать оружие, с 18 лет до 21 года. Кроме того, невозможно будет купить несколько единиц огнестрельного оружия сразу, а продажа устройств, облегчающих спусковой механизм и позволяющих сделать из полуавтоматической винтовки автомат, вовсе запрещается.
Закон также позволит лишать оружия людей, страдающих психическими заболеваниями или представляющих угрозу по другим причинам. Школам же будут выделены дополнительные деньги на психологов и психиатров, а также на оплату услуг вооруженного персонала школы или полицейских, которые будут дежурить в учебных заведениях.
Законопроект теперь должна рассмотреть нижняя палата парламента.
Напомним, в середине февраля США пережили настоящую трагедию: в городе Паркленде штата Флорида бывший ученик местной школы Николас Круз вошел в здание учебного заведения с винтовкой и застрелил 17 человек. Подросток был арестован, он сознался в содеянном. Выяснилось, что он страдает психическим заболеванием, а сверстники и соседи боялись его из-за его увлечения оружием. После бойни в школе во Флориде в американском обществе стали обсуждать возможность ограничить доступ населения к оружию
Президент США Дональд Трамп заявлял, что причина трагедии — не доступность оружия, а проблемы с психикой у стрелка, однако распорядился усилить проверки покупателей оружия. Кроме того, Трамп предложил разрешить носить оружие учителям, которые умеют стрелять, чтобы потенциальные преступники боялись атаковать школы.
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