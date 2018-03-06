Житель Улан-Удэ подорвался на гранате в гостях у знакомой

Мужчина погиб при взрыве гранаты, которую сам же и принес в дом своей знакомой в
Улан-Удэ.
Один человек погиб и еще один получил ранения при взрыве гранаты, который произошел во вторник в жилом доме в столице Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МВД.
Пресс-служба управления МВД по Республике Бурятия: «Сегодня в 05.10 в полицию поступило сообщение о хлопке в одной из квартир на первом этаже деревянного двухэтажного дома по адресу ул. Чертенкова, 145 в Улан-Удэ. По предварительной информации, в гости к хозяйке квартиры пришли двое знакомых — ранее судимых за тяжкие преступления мужчин, в ходе общения один из них достал гранату, которая в результате неосторожного обращения взорвалась. 38-летний мужчина погиб на месте, второй гражданин 43 лет получил ранения и был госпитализирован».
В настоящее время жители дома эвакуированы, дом оцеплен. На месте происшествия работают полицейские, они выясняют обстоятельства и причины инцидента. Как сообщил РИА Новости официальный представитель республиканского управления СК Дмитрий Столяров, на месте были найдены осколки противопехотной гранаты Ф-1. В домах у погибшего и пострадавшего ведутся обыски. Известно также, что в момент взрыва в квартире находились еще трое детей. Они не пострадали.
Пресс-служба управления МВД по Республике Бурятия: «Сегодня в 05.10 в полицию поступило сообщение о хлопке в одной из квартир на первом этаже деревянного двухэтажного дома по адресу ул. Чертенкова, 145 в Улан-Удэ. По предварительной информации, в гости к хозяйке квартиры пришли двое знакомых — ранее судимых за тяжкие преступления мужчин, в ходе общения один из них достал гранату, которая в результате неосторожного обращения взорвалась. 38-летний мужчина погиб на месте, второй гражданин 43 лет получил ранения и был госпитализирован».
В настоящее время жители дома эвакуированы, дом оцеплен. На месте происшествия работают полицейские, они выясняют обстоятельства и причины инцидента. Как сообщил РИА Новости официальный представитель республиканского управления СК Дмитрий Столяров, на месте были найдены осколки противопехотной гранаты Ф-1. В домах у погибшего и пострадавшего ведутся обыски. Известно также, что в момент взрыва в квартире находились еще трое детей. Они не пострадали.
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