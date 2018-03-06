СК завел дело после схода лавины с крыши на мать с ребенком под Мурманском

Следователи возбудили уголовное дело после обрушения снега с крыши дома на женщину с маленьким ребенком в Мурманской области.
Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» после схода снега с крыши дома на людей в поселке Видяево. Инцидент произошел 1 марта, сообщила в понедельник вечером пресс-служба СК в Telegram. Происшествие было снято камерами видеонаблюдения.
Пресс-служба СК РФ: «Предварительно установлено, что 01 марта 2018 года около 12 часов с крыши здания администрации ЗАТО поселок Видяево произошел сход снежной массы, которая с высоты четырехэтажного здания обрушилась на полуторагодовалого ребенка и его мать, а также еще одну женщину, находившихся у центрального входа».
В пресс-службе уточнили, что пострадавшие были немедленно госпитализированы, в настоящее время угрозы их жизни и здоровью нет. Сейчас следователи выясняют, как часто с кровли убирали снег и кто за это отвечал. Устанавливаются причины произошедшего.
Пресс-служба СК РФ: «Предварительно установлено, что 01 марта 2018 года около 12 часов с крыши здания администрации ЗАТО поселок Видяево произошел сход снежной массы, которая с высоты четырехэтажного здания обрушилась на полуторагодовалого ребенка и его мать, а также еще одну женщину, находившихся у центрального входа».
В пресс-службе уточнили, что пострадавшие были немедленно госпитализированы, в настоящее время угрозы их жизни и здоровью нет. Сейчас следователи выясняют, как часто с кровли убирали снег и кто за это отвечал. Устанавливаются причины произошедшего.
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