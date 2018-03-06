Инструкторы НАТО учат украинских военных стрелять из советского оружия

В Донбассе сегодня снова сорвали перемирие. Под обстрел украинских силовиков попал депутат Госдумы Алексей Журавлев, который привез в регион гуманитарную помощь. Его машину внезапно обстреляли из минометов. Очевидно, так соблюдать перемирие украинских военных учат иностранные инструкторы.
Информацию о том, что украинцев тренируют иностранцы, опубликовало швейцарское издание Le Temps. Статья швейцарских журналистов называется «Украинская армия в американской школе». Авторы статьи рассказывают, как специалисты из США и НАТО тренируют украинских военных. Некоторые СМИ уже заявили, что эти тренировки — чуть ли не подготовка к масштабной военной операции в Донбассе. Впрочем, эксперты это отрицают.
Марсель де Хаас, эксперт по безопасности при Университете Хайфы: «Эти учения — не подготовка к будущей возможной операции в Донбассе. Это скорее для того, чтобы Украинская армия была лучше подготовлена для интеграции в армию НАТО».
Интернет полон видео с совместных тренировок военных НАТО и ВСУ. Пока они далеки от пресловутого стандарта. Бывший израильский военный, работавший на Украине, в недавнем интервью НТВ объяснял, как и какой ценой достигается этот стандарт.
Возникает и ряд практических вопросов: так, форма у украинцев натовская, но оружие остается советским: украинские бойцы стреляют из Автомата Калашникова, а не из американской М-16.
Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра: «„Мы идем в НАТО, у нас инструкторы, ура!“ — постоянно эти разговоры. Причем никто серьезно не задает вопрос, зачем идти в НАТО, что делать с советским оружием, как его хранить, как использовать. Серьезных разговоров о том, какая украинская армия, какое вооружение, какая подготовка — такого нет».
Сегодня и завтра об альянсе много будут говорить в Одессе: там стартовала конференция Совета Украина-НАТО. Обсуждать, в частности, будут «противодействие центру опасности в Европе». Какую страну назвали этим центром, догадаться несложно.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Полякова.
Марсель де Хаас, эксперт по безопасности при Университете Хайфы: «Эти учения — не подготовка к будущей возможной операции в Донбассе. Это скорее для того, чтобы Украинская армия была лучше подготовлена для интеграции в армию НАТО».
Интернет полон видео с совместных тренировок военных НАТО и ВСУ. Пока они далеки от пресловутого стандарта. Бывший израильский военный, работавший на Украине, в недавнем интервью НТВ объяснял, как и какой ценой достигается этот стандарт.
Возникает и ряд практических вопросов: так, форма у украинцев натовская, но оружие остается советским: украинские бойцы стреляют из Автомата Калашникова, а не из американской М-16.
Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра: «„Мы идем в НАТО, у нас инструкторы, ура!“ — постоянно эти разговоры. Причем никто серьезно не задает вопрос, зачем идти в НАТО, что делать с советским оружием, как его хранить, как использовать. Серьезных разговоров о том, какая украинская армия, какое вооружение, какая подготовка — такого нет».
Сегодня и завтра об альянсе много будут говорить в Одессе: там стартовала конференция Совета Украина-НАТО. Обсуждать, в частности, будут «противодействие центру опасности в Европе». Какую страну назвали этим центром, догадаться несложно.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Полякова.
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