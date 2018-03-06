Сотрудников миссии ООН обвинили в принуждении женщин в Сирии к сексу за еду

Новость из Сирии, прозвучавшая в эфире телеканала
Би-би-си, по-настоящему шокирует. Война — вещь жестокая и, к сожалению, местные жительницы, оказавшиеся в зоне конфликта, нередко подвергаются насилию. Но каково же было узнать, что к сексуальному рабству их принуждают не только боевики, но и сотрудники гуманитарной миссии ООН.
Это прямое и страшное обвинение выдвинула одна из миссионерок, которая видела все своими глазами. Жертвами насилия становились как взрослые женщины, так и совсем юные девочки, и их число может идти на сотни.
Даниэла Спенсер, которая приезжала в Сирию волонтером в 2014–2015 годах, рассказала, что женщины были поставлены в безвыходное положение: либо лишиться чести, но получить кусок хлеба или мыла, либо голодать. Некоторые девушки даже соглашались на временные браки с волонтерами. Но были и те, кто голодал неделями, потому что отказывался продавать себя. И что самое ужасное, уверена Спенсер, в ООН об этом знают.
Тем не менее пока в ООН никаких конкретных мер не принимают, ссылаясь на недостаток фактов. Представитель ООН Йенс Лэрке в интервью программе «Итоги дня» заявил, что обвиненные в насилии люди — не сотрудники ООН, а работники групп помощи, которые сотрудничают с организацией, и работа ведется с ними.
Йенс Лэрке, представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов: «О первых случаях в ООН стало известно в 2015 году. Тогда мы провели внутреннее расследование с гуманитарными группами, которых обвиняли. Но веских конкретных доказательств, чтобы возбудить дело, не нашли. При этом мы немедленно возобновили обучающую программу для всех участников миссии по поводу сексуальной эксплуатации».
Лэрке признает, что это не первый случай, когда представители гуманитарных миссий решают воспользоваться бедой своих подопечных, и уверяет, что расследование будет доведено до конца.
Йенс Лэрке: «Даже один такой пример должен быть уроком для всех, а виновный — наказан. Ведь важнее всего предотвратить подобные случаи».
Даниэла Спенсер, которая приезжала в Сирию волонтером в 2014–2015 годах, рассказала, что женщины были поставлены в безвыходное положение: либо лишиться чести, но получить кусок хлеба или мыла, либо голодать. Некоторые девушки даже соглашались на временные браки с волонтерами. Но были и те, кто голодал неделями, потому что отказывался продавать себя. И что самое ужасное, уверена Спенсер, в ООН об этом знают.
Тем не менее пока в ООН никаких конкретных мер не принимают, ссылаясь на недостаток фактов. Представитель ООН Йенс Лэрке в интервью программе «Итоги дня» заявил, что обвиненные в насилии люди — не сотрудники ООН, а работники групп помощи, которые сотрудничают с организацией, и работа ведется с ними.
Йенс Лэрке, представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов: «О первых случаях в ООН стало известно в 2015 году. Тогда мы провели внутреннее расследование с гуманитарными группами, которых обвиняли. Но веских конкретных доказательств, чтобы возбудить дело, не нашли. При этом мы немедленно возобновили обучающую программу для всех участников миссии по поводу сексуальной эксплуатации».
Лэрке признает, что это не первый случай, когда представители гуманитарных миссий решают воспользоваться бедой своих подопечных, и уверяет, что расследование будет доведено до конца.
Йенс Лэрке: «Даже один такой пример должен быть уроком для всех, а виновный — наказан. Ведь важнее всего предотвратить подобные случаи».
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