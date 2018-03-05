В Стамбуле задержали 4 россиян по подозрению в провозе запрещенных веществ

Турецкая полиция задержала в Стамбуле четверых россиян, подозреваемых в провозе в страну запрещенных веществ.
Четверо граждан России были задержаны в понедельник в Стамбуле по подозрению в провозе запрещенных веществ. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе российского генконсульства в Стамбуле Сергей Лосев.
Сергей Лосев, пресс-атташе генконсульства РФ в Стамбуле: «Правоохранительные органы Стамбула задержали четверых россиян в городе по подозрению в провозе запрещенных веществ. От них нам поступил звонок в 14:00. Двое остаются под стражей».
Задержанные прилетели в Стамбул из России. Их задержали в городе, куда они вышли, пока ждали пересадку на другой рейс, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителей генконсульства. Куда они должны были вылететь из Стамбула, не сообщается.
Сергей Лосев добавил, что российские дипломаты поддерживают контакт с задержанными и с полицией.
Сергей Лосев, пресс-атташе генконсульства РФ в Стамбуле: «Правоохранительные органы Стамбула задержали четверых россиян в городе по подозрению в провозе запрещенных веществ. От них нам поступил звонок в 14:00. Двое остаются под стражей».
Задержанные прилетели в Стамбул из России. Их задержали в городе, куда они вышли, пока ждали пересадку на другой рейс, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителей генконсульства. Куда они должны были вылететь из Стамбула, не сообщается.
Сергей Лосев добавил, что российские дипломаты поддерживают контакт с задержанными и с полицией.
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