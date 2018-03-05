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    Полиция задержала похитителя «Оскара» актрисы Фрэнсис Макдорманд

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    • Фото: Terry Bryant / facebook.com
    Полиция задержала похитителя «Оскара» актрисы Фрэнсис Макдорманд

    Полиция задержала похитителя «Оскара» актрисы Фрэнсис Макдорманд

    Полиция задержала похитителя «Оскара» актрисы Фрэнсис Макдорманд
  • Фото: Terry Bryant / facebook.com

    • Полиция Лос-Анджелеса задержала мужчину, подозреваемого в попытке украсть «Оскар» у актрисы Фрэнсис Макдорманд.

    О пропаже статуэтки Макдорманд, обладательница премии за лучшую главную женскую роль, сообщила на вечеринке после вручения наград. Актриса ушла с праздника без «Оскара», однако о пропаже сообщили службе охраны торжества, и статуэтку вскоре нашли: предполагаемый похититель фотографировался с ней, передает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

    Как сообщила в своем Twitter журналистка New York Times Кара Бакли, похитителя попытался остановить фотограф, который и сделал его снимок с «Оскаром», однако успел лишь отнять у него статуэтку. Сообщается, что вскоре был задержан и сам похититель, но киноакадемия пока это не подтвердила.




    смотретьЭхо сексуальных скандалов и шутки о русских хакерах: чем запомнится вручение «Оскаров»
    Эхо сексуальных скандалов и шутки о русских хакерах: чем запомнится вручение «Оскаров»
    90-я юбилейная церемония вручения премии «Оскар» прошла накануне в Лос-Анджелесе. 60-летняя Фрэнсис Макдорманд получила награду за главную роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». В главной номинации «Лучший фильм» победила картина Гильермо дель Торо «Форма воды».

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