Полиция задержала похитителя «Оскара» актрисы Фрэнсис Макдорманд

Полиция
Лос-Анджелеса задержала мужчину, подозреваемого в попытке украсть «Оскар» у актрисы Фрэнсис Макдорманд.
О пропаже статуэтки Макдорманд, обладательница премии за лучшую главную женскую роль, сообщила на вечеринке после вручения наград. Актриса ушла с праздника без «Оскара», однако о пропаже сообщили службе охраны торжества, и статуэтку вскоре нашли: предполагаемый похититель фотографировался с ней, передает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.
Как сообщила в своем Twitter журналистка New York Times Кара Бакли, похитителя попытался остановить фотограф, который и сделал его снимок с «Оскаром», однако успел лишь отнять у него статуэтку. Сообщается, что вскоре был задержан и сам похититель, но киноакадемия пока это не подтвердила.
90-я юбилейная церемония вручения премии «Оскар» прошла накануне в Лос-Анджелесе. 60-летняя Фрэнсис Макдорманд получила награду за главную роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». В главной номинации «Лучший фильм» победила картина Гильермо дель Торо «Форма воды».
Как сообщила в своем Twitter журналистка New York Times Кара Бакли, похитителя попытался остановить фотограф, который и сделал его снимок с «Оскаром», однако успел лишь отнять у него статуэтку. Сообщается, что вскоре был задержан и сам похититель, но киноакадемия пока это не подтвердила.
Security at the Governors Ball are looking for this guy, who grabbed Frances McDormand’s Oscar and ran out with it. Wolfgang Puck’s photographer stopped him, got the Oscar back, and the guy disappeared back into the ball. Apparently Frances has said to let him go. #Oscars #Drama pic.twitter.com/5tlsx4Ulwt— Cara Buckley (@caraNYT) 5 марта 2018 г.
90-я юбилейная церемония вручения премии «Оскар» прошла накануне в Лос-Анджелесе. 60-летняя Фрэнсис Макдорманд получила награду за главную роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». В главной номинации «Лучший фильм» победила картина Гильермо дель Торо «Форма воды».
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