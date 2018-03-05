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    КПРФ опровергла наличие у Грудинина незакрытых иностранных счетов. КПРФ, банки, выборы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКПРФ опровергла наличие у Грудинина незакрытых иностранных счетов

    КПРФ опровергла наличие у Грудинина незакрытых иностранных счетов

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    • Фото: Новодережкин Антон / ТАСС
    КПРФ опровергла наличие у Грудинина незакрытых иностранных счетов

    КПРФ опровергла наличие у Грудинина незакрытых иностранных счетов

    КПРФ опровергла наличие у Грудинина незакрытых иностранных счетов
    • Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

      • В КПРФ опровергли появившуюся сегодня информацию о незакрытых зарубежных счетах кандидата в президенты Павла Грудинина.

      Все зарубежные счета кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина закрыты в соответствии с законом, об это уведомлены Центризбирком и Федеральная налоговая служба. Об этом заявил «Интерфаксу» глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко. Он отметил, что все документы, подтверждающие закрытие счетов, были предоставлены до того, как Грудинин был зарегистрирован кандидатом в президенты. При этом некоторые из этих счетов служили для обеспечения «внутренней межбанковской кухни».

      Александр Ющенко, пресс-служба КПРФ: «Заявления ЦИКа о наличии у Грудинина 13 не указанных ранее счетов — это просто еще один инфоповод для новых материалов в СМИ касательно нашего кандидата в преддверии выборов».

      Ранее сегодня в ЦИКе заявили, что появилась новая информация об иностранных счетах Павла Грудинина. По данным комиссии, скандальная ситуация возникла в момент регистрации: тогда выдвиженец от КПРФ предоставил в ЦИК заявление о закрытии всех иностранных счетов, как требует избирательное законодательство. Но документы, подтверждающие это, не предоставил. В итоге швейцарские налоговики подтвердили наличие у Грудинина 13 счетов в швейцарских банках — всего на сумму около миллиона долларов, в том числе 174 унций золота, рассказали в комиссии.

      В ЦИКе также заявили, что пока речь о снятии Грудинина с выборов не идет, но избирателей обо всех нарушениях проинформируют. Также в комиссии отметили, что новая информация об иностранных счетах Грудинина может стать поводом для обращения в Верховный суд. Эту ситуацию ЦИК намерен обсудить на своем заседании в среду.

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