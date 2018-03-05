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    Девочка-видение из Кронштадта «помогла» поставить дом на капремонт. Кронштадт, Санкт-Петербург, коммунальные квартиры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДевочка-видение из Кронштадта «помогла» поставить дом на капремонт

    Девочка-видение из Кронштадта «помогла» поставить дом на капремонт

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    Девочка-видение из Кронштадта «помогла» поставить дом на капремонт

    <nobr>Девочка-видение</nobr> из Кронштадта «помогла» поставить дом на капремонт

      Потолок в коммунальной квартире Кронштадта, куда якобы провалилась девочка-руфер, мог обвалиться из-за повышенной влажности. Сегодня подвели итоги работы комиссии, три дня оценивавшей состояние жилого дома.

      Несущие конструкции, деревянные балки и перекрытия оказались в норме, а аварийным дом, построенный еще в середине XIX века, так и не признали. Но всё-таки внесли в программу капитального ремонта на 2019 год.

      Напомним: в конце минувшей недели соцсети взбудоражила новость о том, как в квартиру на верхнем этаже с чердака провалилась 12-летняя девочка. Затем она спокойно ушла домой. В районной администрации так до сих пор и не решили вопрос о достоверности этой истории. Но очевидные факты не отрицают.

      Инженеры установили, что над потолком в помывочной, где и произошла таинственная история, из-за повышенной влажности сгнили доски. Они перекрывали существовавшее там технологическое отверстие.

      За переполох перед жильцами квартиры сегодня в социальной сети извинилась некая девочка. Она написала комментарий со своей страницы «ВКонтакте». И по фотографиям в профиле девочку-видение опознали жители квартиры. Однако в полиции, куда из администрации направили для проверки ее данные, ответили, что подросток с таким именем в базах не числится.

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