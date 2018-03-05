Тысячи петербуржцев остались без тепла из-за коммунальной аварии

На Будапештской улице ликвидируют последствия прорыва тепломагистрали. Аварию обещали ликвидировать в течение суток.

Прорыв трубопровода оставил без тепла более сотни домов в Купчине. Здания пришлось отключить от теплоснабжения после того, как днем на Будапештской улице был замечен выплескивающийся на поверхность кипяток.



Впрочем, авария не повлияла на наличие горячей воды у потребителей. Оценив дефект на магистрали, энергетики предположили, что вернут тепло в остывающие квартиры к вечеру завтрашнего дня.



На месте прорыва работает штаб, куда вошли чиновники, специалисты и спасатели. Кроме того, сегодня во второй половине дня паром заволокло двор детского сада на проспекте Кузнецова. Там также случился прорыв тепломагистрали.