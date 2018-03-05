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    За рубежом началось досрочное голосование на выборах президента РФ. выборы, президент РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗа рубежом началось досрочное голосование на выборах президента РФ

    За рубежом началось досрочное голосование на выборах президента РФ

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    За рубежом началось досрочное голосование на выборах президента РФ

    За рубежом началось досрочное голосование на выборах президента РФ

    За рубежом началось досрочное голосование на выборах президента РФ

      До президентских выборов в России осталось две недели и уже началось досрочное голосование.

      Со 2 марта возможность отдать свой голос одному из кандидатов получили россияне, находящиеся за границей. В Германии первый участок для досрочного голосования открылся в Дрездене — в Германо-российском институте культуры. Желающих проголосовать было много. В какой-то момент даже образовалась очередь. Как сообщили в ЦИКе, всего за границей организуют 385 избирательных участков в 145 странах.

      Сегодня же глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что большинство кандидатов в президенты договорились лично участвовать в предвыборных дебатах на телевидении и радио, а не присылать вместо себя доверенных лиц.

      Другие подробности предвыборной кампании — в материале программы «Сегодня».




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