Автомобиль взорвался в центре Донецка: один человек погиб

В Донецке взорван автомобиль Daewoo Matiz, есть жертвы.
Взрыв вынес двери и разбил стекла в автомобиле Daewoo Matiz. Один человек погиб на месте, еще один в тяжелом состоянии был госпитализирован.
ЧП произошло возле республиканского спортивного комплекса «Олимпийский». Территория оцеплена, работают эксперты и полиция, сообщает «Интерфакс».
Это уже второй подобный взрыв за последние дни. В минувшую субботу в центре Донецка взорвался автомобиль Volkswagen, ранение получил один человек.
Ранее сегодня сообщалось, что депутат Госдумы Алексей Журавлёв попал под минометный обстрел ВСУ в Донбассе.
ЧП произошло возле республиканского спортивного комплекса «Олимпийский». Территория оцеплена, работают эксперты и полиция, сообщает «Интерфакс».
Это уже второй подобный взрыв за последние дни. В минувшую субботу в центре Донецка взорвался автомобиль Volkswagen, ранение получил один человек.
Ранее сегодня сообщалось, что депутат Госдумы Алексей Журавлёв попал под минометный обстрел ВСУ в Донбассе.
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