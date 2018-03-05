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    Автомобиль взорвался в центре Донецка: один человек погиб

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    Автомобиль взорвался в центре Донецка: один человек погиб

    Автомобиль взорвался в центре Донецка: один человек погиб

    В Донецке взорван автомобиль Daewoo Matiz, есть жертвы.

    Взрыв вынес двери и разбил стекла в автомобиле Daewoo Matiz. Один человек погиб на месте, еще один в тяжелом состоянии был госпитализирован.

    ЧП произошло возле республиканского спортивного комплекса «Олимпийский». Территория оцеплена, работают эксперты и полиция, сообщает «Интерфакс».

    Это уже второй подобный взрыв за последние дни. В минувшую субботу в центре Донецка взорвался автомобиль Volkswagen, ранение получил один человек.

    Ранее сегодня сообщалось, что депутат Госдумы Алексей Журавлёв попал под минометный обстрел ВСУ в Донбассе.

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