Сенаторы изучили попытки США привить россиянам ненависть к государству

Москва выявила многочисленные признаки внешнего вмешательства в российские выборы. Об этом говорится в представленном сегодня докладе Временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета.

Доклад основан на 200 письменных источниках и анализе 700 стенограмм, которые изучали около ста экспертов, в том числе из негосударственных институтов. В документе 82 страницы. Чтобы их написать, у сенаторов ушло четыре месяца. Факты же касаются в основном противоправного вмешательства Вашингтона в суверенные дела, как нашей страны, так и других государств.



В документе есть и секретная часть, которая может развязать руки любителям домыслов и теорий заговоров против России. Но все же это не обвинительное заключение, а политическая оценка попыток влезть во внутренние дела страны — нарушить суверенитет России. Хотя и формулировки, и выводы доклада предельно жесткие, а с фактами трудно спорить, отмечает корреспондент НТВ Алексей Прокин.



Сенаторы напомнили, что только с 1946 по 2000 годы США совершили больше ста попыток вмешательства во внутренние дела других государств. Так что консолидация мировой общественности в борьбе за главенство международного права — еще одна цель, которую ставят перед собой авторы документа. Работа миссии ОБСЕ на президентских выборах в этом контексте может стать отличным началом для такой консолидации вокруг норм права, а не права сильного. У России сегодня есть крепкая правовая база, чтобы свести на нет и подрывную деятельность НКО, и изощренные атаки иностранных спецслужб, уверены сенаторы. А главное — есть доверие народа России к национальному избирательному законодательству и выборам.



Один из механизмов воздействия на умы будущих поколений, по словам сенаторов, — это «хейтерство», от английского слова «ненависть». Имеется в виду ненависть к государственным структурам. Чтобы хейтеров в России не было, сенаторы предлагают и впредь заниматься укреплением доверия граждан к государству, улучшением избирательного законодательства, правоохранительной и судебной систем. Комиссию по суверенитету сенаторы предлагают сделать постоянной, чтобы такие комплексные аналитические документы издавать ежегодно.



Подробности — в видеоматериале НТВ.