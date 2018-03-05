Путин пообещал 11 трлн рублей на модернизацию российских дорог

Президент России Владимир Путин по видеосвязи пообщался со строителями нового участка Байкало-Амурской магистрали и посмотрел, как идет реализация других крупных транспортных проектов.

461 дороги

Путин

Последние метры второго байкальскоого тоннеля многотонный бур проходит под личным присмотром президента. Телемост «Москва — Северобайкальск» завершается командой Владимира Путина: закончить одну из главных железнодорожных строек страны. Позади почти четыре года работы и семь километров труднопроходимых горных пород. Вторая линия тоннеля не только соединит участок БАМа и Транссибирской магистрали, но и увеличит пропускную способность участка в 2,5 раза.



Развитие транспорта, по словам президента, — задел для роста экономики. Основное внимание Владимир Путин уделяет строительству и модернизации региональных и местных магистралей. На них приходится почти 70% грузопотоков страны. Только в ближайшие пять лет глава государства собирается направить на это не менее 11 триллионов рублей. Это почти в два раза больше, чем в предыдущие годы.



Владимир Путин: «Задействовать новые технологии. Повысить качество дорожного полотна. Подрядчик несет ответственность за состояние дороги весь срок службы».



Для решения этой задачи Владимир Путин предлагает объединить средства государства и частных инвесторов. По такому же принципу идет строительства крупных морских узлов. Их проекты сегодня показали президенту.



Порт «Восточный» — пример государственно-частного инвестирования. При стоимости в 32 миллиарда рублей за счет бюджетных средств была полностью выстроена транспортная и энергетическая инфраструктура. Проект уже приносит прибыль. Только за 2017 год через порт перевезено более 27 млн тонн груза.

Еще один грандиозный проект — угольный терминал Лавна. Порт сможет значительно расширить международные поставки топлива за границу. Находясь на Кольском полуострове, он круглый год имеет выход в мировой океан.



Сергей Кармагин, генеральный директор государственной транспортной лизинговой компании: «Там большая территория, которая позволит переваливать 18 млн тонн и в дальнейшем развивать его для перевалки химических удобрений и других групп».



Особое внимание президента привлек стенд цифровой платформы транспортного комплекса. В режиме единого окна она объединяет пользователей всех видов транспорта. Владимир Путин отметил, что новые технологические возможности помогут снизить издержки перевозчиков и повысить комфорт пассажиров.



При этом Владимир Путин заявил, что при реализации новых проектов необходимо использовать конкурентное отечественное программное обеспечение. Все возможности для этого есть, добавил президент. Это должно придать новый импульс транспорту страны и усилить позиции России на глобальном рынке транспортных и логистических услуг, передает корреспондент НТВ Александр Терехин.