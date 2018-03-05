Путин: на партнеров РФ в военно-технической сфере оказывают неприкрытое давление

Российский оборонно-промышленный комплекс обеспечен заказами на несколько лет вперед, общая сумма контрактов превышает 45 миллиардов долларов, а российскую продукцию военного назначения покупают уже более 100 стран.

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Об этом заявил Владимир Путин на Комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Вместе с тем президент отметил, что на партнеров России оказывают давление.



Владимир Путин, президент РФ: «Не секрет, что на государства, которые хотят сотрудничать с Россией в военно-технической сфере, оказывается беспрецедентное и неприкрытое давление, цель которого не только устранить конкурента на глобальном оружейном рынке, но и подорвать обороноспособность отдельных государств, увеличить их отставание в военной области. Умение эффективно работать даже в условиях политических провокаций и экономических диверсий подчеркивает сильные стороны отечественной системы ВТС, ее устойчивость и огромный потенциал».



Путин добавил, что такую оценку дают сами покупатели и потенциальные заказчики российского вооружения и военной техники.