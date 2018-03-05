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    Петербургские актрисы стали участницами «голливудской фотосессии». Санкт-Петербург, артисты, знаменитости, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургские актрисы стали участницами «голливудской фотосессии»

    Петербургские актрисы стали участницами «голливудской фотосессии»

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    Петербургские актрисы стали участницами «голливудской фотосессии»

    Петербургские актрисы стали участницами «голливудской фотосессии»

    Петербургские актрисы стали участницами «голливудской фотосессии»

      В образ легенд мирового кино неожиданно для себя вжились актрисы театра имени Комиссаржевской. 7 марта в Большом фойе театра откроется выставка, приуроченная к Международному женскому дню.

      Известные петербуржцам служительницы Мельпомены и телеэкрана облачились в винтажные костюмы и взяли аксессуары стиля золотого периода Голливуда. Елизавете Ниловой приталенный пиджак и белый берет помогли стать Одри Хёпберн, Александре Сыдорук прическа и пеньюар из белоснежных перьев создали имидж одновременно двух актрис: Элизабет Тейлор и Джоан Коллинз, Валентина Панина в шляпке с вуалью напомнила Марлен Дитрих. А из Елены Симоновой розовая шляпка и меховое манто сделали Любовь Орлову.

      Эта фотосессия была растянута по времени и создавалась фотографом-художником Сергеем Сириным на протяжении трех лет. По его словам, всё это время они работали над спектаклями, а схожесть со звездами мирового экрана получилась случайно.

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