Петербургские актрисы стали участницами «голливудской фотосессии»

В образ легенд мирового кино неожиданно для себя вжились актрисы театра имени Комиссаржевской. 7 марта в Большом фойе театра откроется выставка, приуроченная к Международному женскому дню.

Известные петербуржцам служительницы Мельпомены и телеэкрана облачились в винтажные костюмы и взяли аксессуары стиля золотого периода Голливуда. Елизавете Ниловой приталенный пиджак и белый берет помогли стать Одри Хёпберн, Александре Сыдорук прическа и пеньюар из белоснежных перьев создали имидж одновременно двух актрис: Элизабет Тейлор и Джоан Коллинз, Валентина Панина в шляпке с вуалью напомнила Марлен Дитрих. А из Елены Симоновой розовая шляпка и меховое манто сделали Любовь Орлову.



Эта фотосессия была растянута по времени и создавалась фотографом-художником Сергеем Сириным на протяжении трех лет. По его словам, всё это время они работали над спектаклями, а схожесть со звездами мирового экрана получилась случайно.