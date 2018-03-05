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    В Эрмитажном театре петербуржцы увидят балет о жизни и любви Анны Павловой. Санкт-Петербург, балет, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Эрмитажном театре петербуржцы увидят балет о жизни и любви Анны Павловой

    В Эрмитажном театре петербуржцы увидят балет о жизни и любви Анны Павловой

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    В Эрмитажном театре петербуржцы увидят балет о жизни и любви Анны Павловой

    В Эрмитажном театре петербуржцы увидят балет о жизни и любви Анны Павловой

      Культурный центр Дягилева предлагает в первые дни весны открыть для себя мир балета Анны Павловой. Труппа покажет на сцене Эрмитажного театра единственный синтетический спектакль, основанный на дневниках самой Павловой и на воспоминаниях ее возлюбленного Виктора Дандре.

      Именно через Дандре зритель будет знакомиться с жизнью великой балерины, в которую на сцене должны перевоплотиться 12 современных танцовщиц. Только так режиссер посчитал возможным раскрыть все образы Анны Павловой в этой балетно-драматической постановке.

      Артисты балета покажут на сцене того самого Умирающего лебедя, которого поставил Фокин специально для Павловой и который до сих пор остается символом русского балета во всем мире. Покажут партии Жизели, Щелкунчика, а также малоизвестные номера: «Стрекоза» и «Калифорнийский мак».

      Через страсть Анны Павловой к танцу авторы спектакля расскажут зрителям и о внутренней трагедии балерины. О ее вынужденной эмиграции, тоске по Родине и изнуряющей работе, не всегда соответствовавшей ее школе и таланту.

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