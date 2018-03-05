В Эрмитажном театре петербуржцы увидят балет о жизни и любви Анны Павловой

Культурный центр Дягилева предлагает в первые дни весны открыть для себя мир балета Анны Павловой. Труппа покажет на сцене Эрмитажного театра единственный синтетический спектакль, основанный на дневниках самой Павловой и на воспоминаниях ее возлюбленного Виктора Дандре.

Именно через Дандре зритель будет знакомиться с жизнью великой балерины, в которую на сцене должны перевоплотиться 12 современных танцовщиц. Только так режиссер посчитал возможным раскрыть все образы Анны Павловой в этой балетно-драматической постановке.



Артисты балета покажут на сцене того самого Умирающего лебедя, которого поставил Фокин специально для Павловой и который до сих пор остается символом русского балета во всем мире. Покажут партии Жизели, Щелкунчика, а также малоизвестные номера: «Стрекоза» и «Калифорнийский мак».



Через страсть Анны Павловой к танцу авторы спектакля расскажут зрителям и о внутренней трагедии балерины. О ее вынужденной эмиграции, тоске по Родине и изнуряющей работе, не всегда соответствовавшей ее школе и таланту.